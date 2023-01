Você tem dinheiro a receber? Cuidado com GOLPE do dinheiro esquecido

Se você é uma pessoa que tem dinheiro esquecido e está recebendo mensagens pelo aplicativo WhastApp, bloqueia o número agora mesmo, pode ser um golpe! Neste último domingo, 08/01, foi compartilhado um alerta através da Policia Federal que nas redes sociais tem um grupo de golpistas que estão usando o símbolo do Banco Central para roubar dados das pessoas.

Segundo informações, esse grupo está enviando várias mensagens pelo aplicativo WhatsApp se passando por funcionários do Banco Central e prometendo que as pessoas terão saque imediato do dinheiro esquecido em instituições financeiras do Sistema Valores a Receber.

Como acontece o golpe?

Para quem não sabe, o sistema de valores a receber está fora do ar no momento, ele disponibiliza que as pessoas consigam fazer consultas com saques, e também dinheiro esquecido de pessoas falecidas e herança.

O golpe está acontecendo da seguinte forma: Após enviar uma mensagem para a vítima do WhatsApp, eles usam a assinatura do Banco Central, além de prints falsos indicando a pessoa clicar em links. O grupo é tão esperto, que envia vídeos no WhatsApp de pessoas narrando e explicando como faz para ter mais credibilidade no contato.

Importante destacar que o link que é compartilhado pelos golpistas só abrem nos celulares das vítimas, que é disponibilizado quando a vítima clica no link sugerido e direcionada para uma página de formulários, onde a vítima deve colocar todos os seus dados, como por exemplo, CPF, nome completo, entre outros.

Feito esse procedimento, as vítimas recebem uma notificação que tem cerca de R$ 1.915 dos valores a receber. A Policia Federal afirma que esse valor é fixo pelos golpistas, todas as vítimas recebem a mesma notificação com o mesmo valor. Os golpistas ainda fazem de tudo para que as vítimas compartilhe o link deles com outras pessoas que tem dinheiro esquecido no banco.

Como está a situação do Sistema de Valores a Receber?

Essa notícia é de suma importância para que as pessoas comecem a se proteger desses golpes. O Sistema de Valores a Receber, no momento está fora do ar, ou seja, não está funcionando como diz os golpistas. Esse sistema permite que a pessoa consulte e saque o dinheiro esquecido em instituições financeiras, mas, no entanto, não está funcionando.

O Banco Central já informou que ainda não tem uma data fixa para voltar com o sistema, mais que brevemente irá compartilhar também como fazer novas consultas e saber mais sobre os valores esquecidos por falecidos.

O Banco Central também compartilhou que no ano de 2022 no mês de fevereiro o sistema foi liberado e no mês de maio já saiu do ar. Naquela época, aconteceu a greve dos servidores do órgão e administração afirmou que prejudicou o cronograma deles.

Veja também:Por que governo quer o FIM do saque-aniversário do FGTS?

Evite cair em golpes

Como citado acima, os golpistas estão enviando mensagens pelo aplicativo WhatsApp, mas o Banco Central informa que as abordagens da instituição não são feitas pelo WhatsApp e nem por mensagem (SMS), é somente por um único link: https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

Compartilhe com as pessoas e evite que elas também caiam em golpes como esse. O alerta já foi dado.

Veja também: FGTS digital para saque? Entenda as mudanças para 2023