Com a chegada de um novo ano, o pagamento das contas, impostos e outros gastos podem abalar as finanças do brasileiro. Para algumas pessoas, porém, a noticia do abono salarial PIS/Pasep pode ser animadora.

No cenário vigente do Brasil, cerca de 24 milhões de pessoas possuem acesso ao benefício do PIS. Com a transição das equipes de governo em 2023, algumas mudanças são previstas, entre elas, o acréscimo no pagamento do abono que acompanhará o aumento salarial no país.

Nesse sentido, você sabe efetivamente o que é o PIS/Pasep e para quais grupos o pagamento é direcionado? Confira essas e outras informações a seguir.

O que é PIS/Pasep?

Apesar de serem mencionados juntos em grande parte do tempo, o PIS e o Pasep representam distinções. Ambos são programas ligados aos direitos trabalhistas, sendo o Programa de Integração Social para os que trabalham na iniciativa privada e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público para aqueles do setor público.

Os abonos em questão recebidos a partir do PIS e do Pasep configuram-se como o décimo quarto salário a cada ano, com o objetivo de conceder maiores benefícios para o trabalhador. Além da vantagem para os que exercem atividade remunerada, a concessão do pagamento pode ser vista como um bom meio para a movimentação financeira nos comércios locais.

Veja também: Abono salarial do PIS 2023: qual é a parcela que será paga?

Pessoas que poderão receber o pagamento em 2023

Alguns são os critérios necessários para recorrer ao pagamento do Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público em 2023. Confira esses pontos:

Trabalhadores de carteira assinada que realizaram cadastro no PIS há, pelo menos, 5 anos;

Recebiam até dois salários mínimos em 2021 (ano base);

Exerceram alguma ocupação remunerada por, pelo menos, 30 dias durante o ano de 2021.

Desse modo, o benefício não é concedido para aqueles que, em 2021, recebiam mais de dois salários mínimos ou que nunca trabalharam de carteira assinada, por exemplo.

Com o anúncio de aumento do salário-mínimo para R$ 1320,00, o abono do PIS/Pasep também terá tal valor como teto. Nesse sentido, você sabe como é feito o cálculo individual de pagamento para cada trabalhador?

Como mencionado, é necessário que o beneficiário tenha se mantido em atividade por, pelo menos, um mês de carteira assinada em 2021. A partir disso, o número de meses em que o trabalhador exerceu sua ocupação é multiplicado pelo valor de R$ 110,00. Assim, receberá, a partir de fevereiro, R$ 1320,00 para aqueles que trabalharam os doze meses de 2021.

Veja também: RESUMÃO do PIS/Pasep 2023; veja tudo sobre o pagamento

Como recorrer ao benefício?

No caso do PIS, o pagamento é realizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para os que se beneficiam pelo Pasep, o abono é concedido a partir do dígito final do número de inscrição no programa.

Veja os calendários divulgados para o recebimento do abono.

Calendário de pagamentos PIS

TABELA 1: Codefat

NASCIDO EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ JANEIRO 15 de fevereiro 28 de dezembro FEVEREIRO 15 de fevereiro 28 de dezembro MARÇO 15 de março 28 de dezembro ABRIL 15 de março 28 de dezembro MAIO 17 de abril 28 de dezembro JUNHO 17 de abril 28 de dezembro JULHO 15 de maio 28 de dezembro AGOSTO 15 de maio 28 de dezembro SETEMBRO 15 de junho 28 de dezembro OUTUBRO 15 de junho 28 de dezembro NOVEMBRO 17 de julho 28 de dezembro DEZEMBRO 17 de julho 28 de dezembro

Calendário de pagamentos do Pasep:

TABELA 2: Codefat

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 15 de fevereiro 28 de dezembro 1 15 de março 28 de dezembro 2 17 de abril 28 de dezembro 3 17 de abril 28 de dezembro 4 15 de maio 28 de dezembro 5 15 de maio 28 de dezembro 6 15 de junho 28 de dezembro 7 15 de junho 28 de dezembro 8 17 de julho 28 de dezembro 9 17 de julho 28 de dezembro

Veja também: Pis vai pagar R$ 2.640 para os trabalhadores em 2023? Entenda