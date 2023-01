Abono salarial do PIS 2023: qual é a parcela que será paga?

Se você é ou foi trabalhador com certeza está em busca dessa notícia sobre o PIS 2023. O pagamento desse abono esse ano será referente ao ano base de 2021, para quem não sabe muito sobre o assunto, o PIS/PASEP é feito todos os anos para todos os trabalhadores de CLT e servidores públicos.

Nos últimos anos o calendário não foi seguido, isso porque ocorreu algo que nunca vivemos antes, a pandemia do Covid-19, devido a isso tudo teve que ser readaptado para que os pagamentos acontecessem. O pagamento do PIS/PASEP é pago sempre um ano depois do ano-base trabalhado, ou seja, quem trabalhou em 2021 deveria receber em 2022, mas com os atrasos, o abono irá acontecer esse ano aos trabalhadores.

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Como informado anteriormente, o PIS/PASEP tem como princípio ser pago no ano seguinte referente ao ano base, mas devido a toda situação o calendário precisou sofrer alteração. Infelizmente, no ano de 2021 com a pandemia o pagamento não ocorreu, pois os valores que estavam destinados para esses pagamentos tiverem que ser redirecionados aos programas sociais, que na época ficaram como prioridade, como por exemplo, o BEm – Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Em 2023 o abono é referente ao qual ano?

O abono que será pago neste ano de 2023 é referente ao ano base de 2021. Já para quem trabalhou ano passado, irá receber somente no ano de 2024, e assim por diante.

É válido destacar que a pessoa para poder receber esse abono é preciso ter trabalhado de forma CLT em empresa privada ou como funcionário público em 2021, pelo menos cerca de 30 dias e ter 5 anos no cadastro do PIS/PASEP, além também de sempre manter os dados no cadastro atualizados, é de suma importância. O trabalhador precisa receber ao menos dois salários mínimos, já para quem recebe a mais que esse valor não tem direito do PIS/´PASEP.

Outro fator importante é que o valor do abono do PIS/PASEP é no valor do salário mínimo, que neste ano de 2023 está em R$ 1.320,00. A quantia da parcela que cada pessoa irá receber vai depender da quantidade de meses trabalhado.

Confira tabela de pagamento do PIS 2023

Segue abaixo a tabela referente a quantidade de meses trabalhado e qual o valor da parcela que irá receber:

1 mês: R$ 110

2 meses: R$ 220

3 meses: R$ 330

4 meses: R$ 440

5 meses: R$ 550

6 meses: R$ 660

7 meses: R$ 770

8 meses: R$ 880

9 meses: R$ 990

10 meses: R$ 1.100

11 meses: R$ 1.210

12 meses: 1.320

Veja também: TODOS os benefícios do Cadastro Único: lista é grande e surpreende

Informações complementares do PIS 2023

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat – compartilhou que neste ano de 2023 cerca de 23 milhões de trabalhadores receberam o abono do PIS/PASEP, a partir do mês de fevereiro. E para que seja pagamento seja feito é necessário o custo nos cofres públicos o valor de R$ 23,4 bilhões.

Lembrando que, o PIS é pago para os trabalhadores que trabalharam em empresas privadas em regime CLT, e o PASEP para todos os servidores públicos que estejam inseridos nos requisitos.

Veja também: Auxílio-gás de janeiro foi confirmado? Veja quando o pagamento será retomado