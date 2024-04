Saque do Pé-de-meia LIBERADO; veja quem recebe

A partir desta quinta-feira, 25, 2,5 milhões de estudantes em todo o Brasil podem efetuar o saque do pé-de-meia referente a abril.

O pagamento mensal, que visa incentivar a frequência escolar, alcança um grande contingente de estudantes em todo o país.

Neste mês, o acesso ao benefício está condicionado ao cumprimento de uma regra específica. Saiba mais nas linhas a seguir.

Ampliação do benefício Pé-de-meia para 3,7 milhões de estudantes. Saques liberados hoje para 2,5 milhões. Frequência escolar de 80% é essencial. (Foto: divulgação).

O que é o programa pé-de-meia?

Em resumo, o programa pé-de-meia é uma iniciativa estabelecida pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024.

Seu objetivo é fornecer incentivos financeiros aos estudantes do ensino médio de escolas públicas, incentivando-os a permanecer na escola e concluir seus estudos, além de participar de avaliações educacionais em nível nacional e subnacional.

A CAIXA é encarregada de abrir contas, quando necessário, e creditar os benefícios para os alunos designados pelo Ministério da Educação.

Os estudantes podem acessar informações sobre o calendário de pagamentos, status dos pagamentos, perguntas frequentes, regulamentos do programa e detalhes sobre contas e valores recebidos através dos seguintes canais:

Aplicativo CAIXA Tem;

Aplicativo Jornada do Estudante;

Portal Cidadão da CAIXA, disponível em https://cidadao.caixa.gov.br/#/frontpage ;

; Entrando em contato com o Fale Conosco do MEC pelo telefone 0800 616161.

Para informações sobre a frequência escolar, os estudantes devem entrar em contato diretamente com suas escolas.

Ampliação do programa pé-de-meia

Na última segunda-feira, 22, o presidente Lula anunciou a expansão do número de beneficiários da poupança do ensino médio.

Com essa medida, cerca de 1,2 milhão de estudantes serão incluídos, elevando o total do programa para 3,7 milhões.

Agora, todos os jovens inscritos no Cadastro Único terão direito ao benefício. As equipes do governo estão empenhadas em definir a operacionalização e a execução dos pagamentos para os novos beneficiários.

De acordo com a especialista Laura Alvarenga, os inscritos no Cadastro Único também terão acesso a chips de internet gratuita.

Calendário de pagamentos

Os depósitos do Pé-de-meia começam hoje, 25, e seguirão o seguinte calendário, baseado no mês de nascimento dos estudantes:

Janeiro e Fevereiro : 25/04

: 25/04 Março e Abril : 26/04

: 26/04 Maio e Junho : 29/04

: 29/04 Julho e Agosto : 30/04

: 30/04 Setembro e Outubro : 02/04

: 02/04 Novembro e Dezembro: 03/04

Para ter direito ao incentivo frequência, é imprescindível possuir uma frequência escolar de, no mínimo, 80%.

O valor pode ser movimentado pela conta, mas caso o estudante tenha menos de 18 anos, será necessário realizar o desbloqueio.

