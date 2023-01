Governo antecipa PIS maior para janeiro? Vejas as mudanças

Os trabalhadores do setor privado e os funcionários públicos estão ansiosos neste ano de 2023 para saber qual será o valor do pagamento referente ao PIS/PASEP. Todos aguardam a boa notícia de que seja liberado ainda neste mês de janeiro pelo novo presidente Lula, porém são apenas expectativas, nenhuma informação oficial foi compartilhada sobre o assunto da Caixa Federal.

Você que está aguardando esse pagamento sabe exatamente o que é PIS/PASEP? Bom, neste ano de 2023, o pagamento do PIS é referente ao ano de 2021, isso porque quando ocorreu a pandemia do Covid-19 houve um atraso no calendário, ou seja, o pagamento deste ano será especialmente para todos os trabalhadores que atuaram em regime CLT em 2021.

O que é PIS/PASEP?

O PIS (Programa de Integração Social0 foi criado no ano de 1970 pelo Governo Federal que tem como principal a transferência de renda, ou seja, qualquer empresa privada tinha como obrigação contribuir todo mês para o fundo do PIS, essa quantia podia ser feita no nome dos trabalhadores. Assim também era feito para os trabalhadores públicos que tinha o fundo PASEP, conhecido como Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), os funcionários também recebiam esses depósitos mensalmente e no seu nome.

Em meados dos anos 1975 esses dois fundos se uniram formando o Fundo de Participação PIS/PASEP, e assim permaneceu até o mês de abril do ano de 2020. Então, podemos notar que:

PIS – Pagamento para os funcionários de setor privado pago pela Caixa

PASEP – Pagamento para os funcionários públicos pago pelo Banco do Brasil

Para receber o PIS o que é necessário?

Como informado acima, esse ano de 2023 os pagamento do PIS/PASEP é referente ao ano base de 2021 que teve o calendário atrasado devido a pandemia do Covid-19. Segue abaixo alguns requisitos que é necessário para conseguir receber neste ano:

Funcionário em 2021

Trabalhou ao menos por 30 dias em formado CLT

Recebeu até dois salários mínimos

Os dados precisam estar atualizados

Necessário ter o cadastro no PIS/PASEP ao menos 5 anos

Já na categoria do PASEP o pagamento é destino para:

Servidores públicos

Municipais

Estaduais

Empregados Públicos

Veja também: TODOS os benefícios do Cadastro Único: lista é grande e surpreende

Qual será o valor do PIS 2023?

O valor do PIS é igual do salário mínimo. Neste ano de 2023 foi informado pelo presidente Lula o valor de R$ 1.320,00. Segue abaixo o valor do pagamento referente ao tempo trabalhado.

1 mês de trabalho – R$ 110



2 meses de trabalho – R$ 220



3 meses de trabalho – R$ 330



4 meses de trabalho – R$ 440



5 meses de trabalho – R$ 550



6 meses de trabalho – R$ 660



7 meses de trabalho- R$ 770



8 meses de trabalho- R$ 880



9 meses de trabalho- R$ 990



10 meses de trabalho – R$ 1.100



11 meses de trabalho – R$ 1.210



12 meses de trabalho – R$ 1.320

Veja também: Como cancelar o consignado do Auxílio Brasil; passo a passo