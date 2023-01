Auxílio-gás de janeiro foi confirmado? Veja quando o pagamento será retomado

No ano de 2022 foi quando o Auxílio Gás se tornou mais conhecido e procurado pelas famílias de baixa renda quando ocorreu o episódio dos preços irem às alturas, muitos brasileiros passaram dificuldade e isso tem reflexo até hoje na população. O auxílio Gás é pago juntamente com a parcela do Bolsa Famílias para as famílias que tem cadastro do CadÚnico.

Segundo informações que foram compartilhas pelas impressa, neste mês de janeiro de 2023, seguindo o calendário oficial do Governo, o pagamento não será no mesmo valor do último.

Últimos acontecimentos do repasse do Auxílio Gás

Em dezembro de 2022 foi quando ocorreu o último pagamento da parcela do auxílio Gás, tanto devido a PEC Kamikaze e também por ser o mês em que o auxílio deveria ser pago (de dois em dois meses). Os beneficiários receberam uma parcela única no valor de R$ 712,00, isso porque receberam R$ 600 no Auxílio Brasil (que no ano de 2022 o programa tinha esse nome, agora se chama Bolsa Família) mas a parcela do auxílio Gás no valor de R$ 112, para conseguir comprar o botijão de gás.

Já neste ano, foi confirmada a aprovação da Medida Provisória 1.155/2023 que visa um orçamento e confirma a possibilidade de continuar com o pagamento do programa social do Auxílio Gás no valor total referente ao botijão de 13 kg, entretanto não irá acontecer o repasse para as famílias.

Isso porque na regra concedida pelo benefício está explicito que o pagamento do auxílio para a compra do botijão de gás e o repasse deve ser feito de dois em dois meses, diferentemente do Bolsa Família em que todos os meses as famílias recebem a parcela do pagamento do benefício. Assim, a previsão é para que o pagamento o Auxílio Gás ocorra no mês de fevereiro.

Auxílio Gás no mês de fevereiro

Todos estão perguntando: qual será o valor da parcela no Auxilio Gás em 2023? A resposta que temos é que o programa continuará a pagar 100% do valor médio do botijão, então as famílias podem ficar despreocupadas pois receberam sim esse auxílio de ajuda em fevereiro.

NIS final número 1: pagamento dia 13 de fevereiro

NIS final número 2: pagamento dia 14 de fevereiro

NIS final número 3: pagamento dia 15 de fevereiro

NIS final número 4: pagamento dia 16 de fevereiro

NIS final número 5: pagamento dia 17 de fevereiro

NIS final número 6: pagamento dia 22 de fevereiro

NIS final número 7: pagamento dia 23 de fevereiro

NIS final número 8: pagamento dia 24 de fevereiro

NIS final número 9: pagamento dia 27 de fevereiro

NIS final número 0: pagamento dia 28 de fevereiro

As pessoas que tem interesse de receber o auxílio Gás, é necessário ter o cadastro do CadÚnico e com renda mensal por membro familiar igual ou menor de meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, conforme o salário mínimo deste ano de 2023.

Para a família que já tem inscrição no CadÚnico o pagamento do benefício é pago para o membro familiar responsável (que tem como preferência o sexo feminino).

