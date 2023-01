Cuidado para não ser BLOQUEADO! Instagram quer sua data de nascimento

Você entrou no Instagram recentemente e encontrou uma mensagem “estranha” pedindo para que você confirmasse sua data de nascimento? Saiba que você não é o único que teve essa surpresa e que achou isso meio esquisito. Por isso, vamos explicar qual é o verdadeiro motivo para essa atualização dentro da plataforma.

Instagram está pedindo para informar a data de nascimento

O que acontece não é nenhum motivo de alarde. Na verdade, o Instagram está apenas seguindo algumas de suas diretrizes voltadas à segurança dos usuários dentro da plataforma. Isso porque a rede social não aceita perfis de pessoas que tenham menos de 13 anos de idade.

No entanto, antigamente, não havia nenhum filtro eficiente para barrar a entrada e criação de perfis na rede por pessoas menores, ou seja, por crianças. Diante disso, o Instagram está atualizando sua base de dados, especialmente para os usuários mais antigos, que nunca chegaram a responder essa questão para criar um perfil e usar a rede social tranquilamente.

Sendo assim, se você recebeu a mensagem para inserir sua data de nascimento, o motivo é puramente para filtrar possíveis usuários menores de 13 anos. Pessoas com essa idade terão a conta bloqueada pela plataforma.

O que fazer com perfis de empresa ou de entretenimento?

Muitos usuários possuem perfis de empresa ou mesmo contas que usam para entretenimento. Não é difícil encontrar contas de animais ou de figuras fictícias, por exemplo. Neste caso, o mais indicado a ser feito, se a pergunta for lançada em seu perfil, é informar sua idade real.

Sua empresa tem menos de 13 anos de existência? Então se você inserir a data de criação dela o algoritmo do Instagram pode entender que se trata de uma criança. Neste caso, o serviço tende a ser bloqueado e vai impedir que você use a rede social livremente.

Portanto, informe a sua idade real para manter a conta ativa dentro da plataforma. Essa é a melhor saída.

O que acontece se eu não quiser informar minha data de nascimento ao Instagram?

Talvez, por questões pessoais, você não queira informar a sua data de nascimento. Neste caso não há muito o que ser feito, já que a rede social tem a liberdade de proibir o seu acesso. Aliás, os perfis que ignorarem a mensagem por mais de 30 dias serão bloqueados.

Isso porque a regra de idade é uma das normas condicionantes para o uso do Instagram, que é uma plataforma privada, com suas próprias diretrizes de uso. Portanto, se quiser participar da rede, é necessário seguir as orientações.

Aliás, não se preocupe, pois sua idade não ficará disponível na biografia ou em qualquer outro campo de perfil. Pessoas que já informaram a idade pelo Facebook também não precisam inserir a informação. O sistema está apenas atualizando os perfis mais antigos que não têm essa informação esclarecida.

