Quer ver quem NÃO te aceitou no Instagram? O macete foi REVELADO

Se você já atualizou seu Instagram deve ter visto que ocorreu uma mudança nas informações que a plataforma fornece aos usuários. Até pouco tempo atrás era possível descobrir quais contas privadas ainda não tinham aceitado sua solicitação para seguir, ou seja, aquelas que estavam lhe ignorando. No entanto, a Meta acabou retirando a função de dentro da rede social.

Embora o recurso específico que permitia ver quais contas privadas não aceitaram sua solicitação do Instagram não esteja mais ativo, ele não foi completamente eliminado. Isso porque continua existindo uma maneira de acessar a informação. Vamos ensinar como você pode fazer isso a partir de agora.

Informação do Instagram foi divulgada primeiro em outras plataformas

Vale destacar que as informações sobre a retirada da opção da plataforma foram publicadas em outros lugares na internet. Usuários Reddit perceberam que não existia mais a função que permitia saber quais contas privadas não aceitaram sua solicitação. A tal novidade foi recebida com surpresa por parte de muitos internautas que ainda não haviam percebido a mudança.

Até então era possível acessar a informação de um jeito bem simples. Bastava tocar nos três tracinhos, ir às Configurações e depois tocar na opção de “Privacidade e Segurança”. O próximo passo era o de acessar os “Dados da conta” e ter acesso às solicitações pendentes que ainda existiam. Agora, no entanto, esse recurso não existe mais e decepcionou muita gente.

Afinal, quem gosta de seguir muitas contas, não consegue se lembrar exatamente de quais pediu solicitação para ficar acompanhando sempre. Por isso, separamos um truque que vai permitir você encontrar novamente essas informações. Não se preocupe, pois não se trata de nenhum macete ilegal ou que precise de um aplicativo extra.

Como encontrar as solicitações pendentes no Instagram agora?

O procedimento para encontrar as solicitações pendentes em seu perfil e descobrir quais contas privadas ainda estão lhe ignorando, comece fazendo o backup do seu perfil do Instagram. As informações solicitadas serão enviadas para o seu e-mail dentro de um prazo máximo de 14 dias.

Depois disso, abra o arquivo e localize a pasta chamada “followers_and_following”. Clique nela para acessar os arquivos que estão em seu interior. Depois disso, você deve encontrar o item chamado “pending_follow_requests” e clicar sobre ele.

O navegador que você utiliza se abrirá e basta conferir a lista de solicitações que você enviou e que ainda estão pendentes, ou seja, todas aquelas que os administradores das contas ainda não aceitaram.

