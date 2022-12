Você se lembra? TUDO o que mudou no Instagram para 2023

O Instagram é considerado a rede social com maior engajamento do planeta e uma das maiores quando o assunto é quantidade de usuários.

Com a ascensão de diversas plataformas de enfoque em interações em comunidades pela internet na última década, algumas inovações foram trazidas pela rede no último ano para segurar usuários cada vez mais atentos e exigentes.

Confira as mudanças oferecidas pela plataforma que serão levadas para 2023 e como utilizá-las desde já.

Novidades do Instagram em 2022

Os novos recursos oferecidos pelo Instagram em 2022 revelam a mesclagem de recursos de outras redes, como o TikTok, plataforma digital crescente nos últimos anos.

Veja as principais novidades trazidas ao longo deste ano!

Notas

Com o objetivo de transmitir mensagens curtas entre os usuários, as notas permitem uma interação rápida e podem ser configuradas para serem vistas por amigos próximos ou por quem você segue.

Esse recurso está localizado acima das mensagens diretas e possui 24 horas de duração desde o início da postagem. Além disso, é possível responder as notas de outras pessoas de maneira privada, sendo visualizada apenas por quem criou a mensagem.

Curtida em Stories

As clássicas curtidas do Instagram agora também se encontram nas postagens em Stories. Com esse novo recurso, é possível interagir com outros usuários por meio de um botão em formato de coração situado ao lado da caixa de respostas de um Storie.

Assim como as reações e as notas, essa função só pode ser vista por quem cria a postagem, mantendo a privacidade de quem curte.

Fixar publicações

Ótimo para aqueles que possuem “fotos queridinhas” no Instagram, a função de fixar publicações permite com que o usuário coloque em destaque até 3 postagens e deixe o feed com um aspecto especial.

Para utilizar esse recurso, basta clicar nos três pontinhos no canto superior de um post em seu perfil e tocar na opção “Fixar no seu perfil”.

E as inovações não param por aí. Objetivando atrair novos usuários e agradar o público, o Instagram já demonstrou expectativas e planos para ampliar a plataforma em 2023. Veja os principais!

O que esperar do Instagram para 2023?

As novas tendências no mundo digital não param de surgir. Visando se envolver nesse meio para não ficar para trás, é importante entender as novidades de uma das principais plataformas na atualidade.

Confira as previsões da rede para o próximo ano!

Ampliação dos avatares digitais

Utilizados em diferentes meios digitais, os avatares servem como uma forma divertida de representar o usuário e suas características em uma comunidade virtual.

Pensando nessa questão, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, demonstrou o objetivo de ampliar a representatividade de corpos e cores e fazer com que os usuários se sintam ainda mais estampados por suas versões animadas.

Assinaturas mensais para criadores de conteúdos

Para os influenciadores da plataforma, as assinaturas pagas poderão ser ótimos meios para geração de renda.

Com esse novo recurso, os seguidores fiéis desses criadores poderão acompanhar conteúdos exclusivos, além de obterem um selo que poderá ser visto nas postagens públicas do influenciador por meio dos comentários.

