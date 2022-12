Esta será a cor que SIMBOLIZA as energias do ano de 2023

Com a chegada de um novo ano, é declarada pela Pantone Colors a cor do momento, que indica as tendências dessa nova época.

A cor escolhida reflete as inclinações da moda, beleza e aspectos do mundo externo e pode ser, segundo profissionais das cores, um aliado para estabelecer uma melhor comunicação visual e estar incluso no período cultural vivenciado.

Conheça agora qual a cor escolhida para o ano de 2023 e como incluí-la no cotidiano, além de entender um pouco mais sobre a simbologia de cada cor para o réveillon.

2023: o ano Magenta

Denominada como “Viva Magenta” pela Pantone, a tonalidade escolhida foi definida a partir de pesquisas que observam as tendências do próximo ano.

No Círculo Cromático, a cor magenta está localizada entre o azul e tons avermelhados, sendo caracterizada por ser uma mistura entre violeta e vermelho. Essa cor representa, sobretudo, a alegria e a coragem, aspectos que realçam a visão otimista sobre o ano de 2023.

De olho na cor do momento, empresas dos mais diversos ramos já estão atualizando seus produtos com enfoque especial a nova tendência.

A partir disso, surge uma dúvida entre os consumidores antenados: como utilizar a cor do ano em 2023?

Como utilizar a cor do ano

Atuando como excelente aliado em situações que demonstram elegância, a cor magenta pode ser utilizada como uma boa opção para montagem de mesas decoradas para os mais discretos.

Já para os mais abertos às novidades e que pensam em reformas para o próximo ano, uma parede magenta com o contraste de paredes de tons neutros são ótimos para criar um ambiente com bastante personalidade.

Para além da decoração, a cor de 2023 encaixa perfeitamente a cor verde, por serem complementares. Para mais, é possível em apostar em um look em tons rosados, com uma criação tom sobre tom e a garantia de um visual glamuroso nas festividades do próximo ano.

Você já sabe sobre a cor de 2023. Mas e sobre a festividade da virada de ano? Confira as cores para indicar, por meio de seu visual, seus objetivos com a chegada do ano novo!

Veja também: Previsões para 2023: veja o que acontece com cada signo do horóscopo

Cores para a virada do ano

Já é de conhecimento de muitos as tradicionais simbologias das cores do ano novo. Mas você sabe o que essas superstições apontam para seu ano de acordo com a cor da sua roupa de fim de ano?

Confira a principal escolha de quem aproveita o réveillon!

Branco

Utilizar branco na virada de ano é a escolha da maioria das pessoas. Essa clássica opção representa o desejo de um ano calmo e de paz e é uma excelente opção para quem deseja demonstrar leveza nesse momento.

Vermelho

Escolhido por aqueles que desejam mergulhar em um amor no próximo ano, a cor vermelha simboliza um desejo de atrair um grande romance. Para mais, utilizar tons avermelhados também é uma boa ideia para amantes de cores vibrantes e estimulantes mas festividades.

Amarelo

Para aqueles focados em turbinar o desenvolvimento pessoal e alcançar o sucesso financeiro, o amarelo é considerado ideal por indicar a prosperidade econômica, além de representar extroversão.

Verde

Utilizar a cor verde no réveillon representa os votos de esperança e saúde para o próximo ano, sendo visto como representante de boa sorte.

Veja também: Como será o ano de 2023? Veja o que diz a numerologia sobre isso