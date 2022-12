Consignado do Auxílio Brasil ainda existe? Veja o que aconteceu

Embora todos já saibam que o Auxílio Brasil chegará ao seu fim em 2023, o novo programa do Governo de distribuição de renda já está saindo do forno! Isso mesmo, a volta do Bolsa Família. Uma nova modalidade de saque ficou popular entre os primeiros bimestres de 2022, o consignado do Auxílio Brasil. No qual o beneficiário conseguia contratar até R$ 2 mil reais e ir pagando as parcelas diretamente na folha de pagamentos do benefício. Muitos bancos aderiram à proposta, como foi o caso do Banco Pan e Caixa Econômica Federal. Será que ainda existe e continuará em 2023? Veja todos os detalhes do consignado do Auxílio Brasil e saiba o que realmente aconteceu.

Muitas demandas não atendidas

Em pouco tempo, o capital de giro referente ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil ultrapassou os R$ 6 bilhões de reais. Muitas pessoas passaram a contratar o empréstimo, que consiste no desconto direto na folha de pagamento do beneficiário – em semelhante modo como acontece com os aposentados e pensionistas.

Entrementes, devido a alta demanda alguns bancos tiveram que dar uma pausa na liberação do empréstimo. Alguns motivos como a incerteza da continuação do benefício foi um dos pontos marcantes – visto que não sabia-se ao certo o real valor do benefício em 2023.

Não somente isso, como as críticas de especialistas financeiros do país. Que apontaram erros no Banco Central ao liberar o tipo de empréstimo – visto que o Auxílio Brasil é recebido por famílias carentes, e que dar a elas o poder de usá-lo dessa maneira, poderia endividá-las mais ainda.

Entre essas e outras causas, alguns bancos pararam de oferecer o serviço. Com uma queda de mais de 76% em comparação aos dias de ouro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

Sendo válido ressaltar que é uma excelente oferta para algumas pessoas, visto que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento – com risco zero de inadimplência, conseguindo liberar valores mais altos com menos taxas de juros.

Leia mais: R$ 1.000 liberado ainda HOJE para quem tem app da CAIXA; saiba como

Como ficará o consignado do Auxílio Brasil em 2023?

Mesmo com a crítica de especialistas após a liberação do empréstimo, muitas pessoas acabaram usufruindo da melhor maneira possível da possibilidade – e aqueceu a economia de milhares de famílias. Muitos usaram para quitar dívidas, realizar sonhos, etc. Bem como alguns bancos ainda disponibilizam o serviço, mas em 2023 o serviço voltará à ativa novamente.

A grande verdade é que o consignado do Auxílio Brasil não irá existir em 2023, já que o benefício será extinto dando lugar ao Bolsa Família 2023. Entrementes, há uma grande possibilidade da liberação do empréstimo voltar, mas agora referente as parcelas do Bolsa Família.

Não sabendo ainda a porcentagem máxima que poderá ser utilizada, segue sendo uma estimativa para o ano de 2023! Ao ser liberado pela Caixa Econômica Federal, o serviço acabou recebendo inúmeras solicitações e pela alta demanda foi interrompido.

Em 2023, espera-se que mais bancos aderiam à proposta e assim consigam dar conta das inúmeras propostas recebidas oriundas de beneficiários do Auxílio Brasil. Pessoas que ainda estão pagando o empréstimo, irão ter os valores descontados normalmente em sua folha de pagamentos – visto que a migração entre os programas ocorrerá automaticamente.

E então, o que esperam do ano de 2023?