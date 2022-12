Bolsa Família terá dois PAGAMENTOS antecipados em 2023

Ainda nem começou o ano de 2023 e muito se fala sobre o Bolsa Família, não é? O programa irá substituir o Auxílio Brasil e já conta com um calendário firmado para o próximo ano! E já tem notícia boa para os brasileiros: dois pagamentos do benefício será antecipado em 2023. Nesta última quarta-feira, 28, o calendário oficial foi divulgado e contou com duas grandes surpresas que chamaram a atenção de todos. Veja abaixo os valores e os pagamentos antecipados do benefício social.

Bolsa Família 2023

O Bolsa Família promete alcançar milhões de pessoas no próximo ano. Retirando cadastros duplicados e fraudes no sistema. O benefício visa ajudar famílias carentes a saírem da situação de extrema pobreza. Muito se foi discutido acerca do valor das parcelas em 2023, e finalmente, um acordo foi firmado.

Até então, seriam pagos parcelas de R$ 405 para os beneficiários do benefício – entrementes, após a aprovação da PEC de Transição, as parcelas de R$ 600 foram consolidadas e com um adicional de R$ 150 reais por cada criança inclusa no núcleo familiar com até seis anos de idade.

Podendo assim ter famílias que irão receber até R$ 1000 reais por mês! É válido ressaltar que em 2023 os cadastros unipessoais serão caçados – a fim de averiguar quem de fato necessita e os demais que apenas aproveitaram a brecha no sistema.

Ademais, o Bolsa Família 2023 garante muitas novidades e facilidades para os brasileiros! Visto que a migração do programa ocorrerá de maneira automática – não necessitando criar m novo cadastro, mas é necessário estar com os dados atualizados no CadÚnico.

Pagamentos antecipados

Portanto, com os valores já decididos… é hora de falar sobre o calendário do Bolsa Família 2023. Que terá o seu pagamento antecipado por duas vezes seguidas: isto é, no mês de fevereiro e dezembro, entenda; em razão do feriado de Carnaval e Natal, o pagamento desses respectivos meses serão antecipados alguns dias.

Importante: é possível acompanhar o calendário atualizado do Bolsa Família 2023 através do instagram oficial do Ministério da Cidadania. Que pode ser acesso através do aplicativo ou site do Instagram, pelo seguinte usuário: @mincidadania.

Visto que a ordem de pagamentos é dada em razão do número final do NIS do beneficiário – que vai de 0 até 9. Com isso, é possível saber corretamente o dia exato do pagamento e ter o seu valor antecipado.

Sendo válido relembrar que para se ter direito ao pagamento antecipado, é necessário estar devidamente cadastrado no programa. Que solicita que os seus beneficiários estejam devidamente registrados no CadÚnico e vivam em pobreza ou extrema pobreza.

E então, ansiosos para as novidades do próximo ano?