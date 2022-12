Linha de crédito para quem tem NOME SUJO; consiga até R$ 4.500 em app

Quem é que nunca passou por uma espécie de aperto financeiro, principalmente no período do fim de ano, e não buscou uma linha de crédito para poder respirar com mais alívio, não é mesmo?

Não é raro encontrar, por sinal, quem tenha ficado com o nome sujo e encontre dificuldades em conseguir o tão sonhado empréstimo para conseguir se reerguer. Mas, a boa notícia é que, agora, os negativados possuem uma linha de crédito exclusiva para lhes ajudar.

Linha essa que, obviamente, possui seus próprios critérios para funcionar, principalmente no que diz respeito ao público atendido e aos valores ofertados, que chegam ao teto máximo de R$ 4.500.

O que saber sobre essa linha de crédito para negativados

O valor acima mencionado é destinado a pessoas físicas que queiram mais tranquilidade financeira e, também, para quem é Microempreendedor Individual (MEI).

O valor a ser obtido varia de acordo com o perfil do solicitante (se ele é MEI ou não), e precisa obrigatoriamente ser utilizado como investimento para negócios de pequeno porte. Ou seja: não é para ser utilizado para a realização de compras pessoais, por exemplo.

A oferta, nomeada como Crédito Caixa Tem, é feita pela Caixa Econômica Federal, e é justamente por meio de uma das agências desse banco que o Microempreendedor deve solicitar seus R$ 4.500.

Além concordar em fazer a solicitação presencialmente em uma agência da Caixa, o MEI precisa se comprometer em pagar o valor do crédito ofertado em no máximo 24 meses, mediante a cobrança de juros que podem chegar a 3,60% por mês.

É preciso, ainda, comprovar que já teve pelo menos 12 meses de faturamento em seu CNPJ, embora não exista exigências em relação ao valor faturado mês a mês.

Veja também: TRUQUES para começar 2023 com o LIMITE do cartão maior do que nunca

Como pessoas físicas com nome sujo podem acessar essa linha de crédito

As pessoas físicas que estejam com nome negativado e queiram dinheiro para investir em seus negócios podem solicitar no máximo R$ 1.500 por meio do Crédito Caixa Tem.

O prazo para término do pagamento é o mesmo exigido do Microempreendedor Individual, mas com a diferença dos juros: para pessoa física, eles são de até 3,99%, mensalmente. A diferença está também nas etapas de solicitação.

O solicitante não pode ter, juntos aos bancos, dívida que ultrapasse R$ 3.000.

Tendo se certificado a esse respeito, basta acessar o app Caixa Tem e, então, selecionar “Crédito Caixa Tem”. E pronto: a Caixa Econômica Federal já irá iniciar uma análise, para identificar se o crédito será ou não liberado.

A resposta será dada no prazo máximo de dez dias, também por meio do aplicativo.

Veja também: ALERTA GERAL: novo PREÇO da gasolina mais caro em janeiro; veja quanto