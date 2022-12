Fortuna que Pelé deixou é de fazer INVEJA nos craques de hoje

Com uma carreira promissora no futebol, Pelé foi um sucesso dentro e fora dos campos. Sua fortuna foi acumulada não somente pelas suas excelentes atuações dentro de campo. O craque brasileiro também mandava muito bem em outras áreas, como por exemplo na arte! Embora muitos não saibam, mas Pelé é o autor de mais de 100 canções, foi Ministro do Esporte no país e contou com inúmeros projetos sociais que alcançaram milhões e milhões de pessoas. Este é Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé. Veja o real valor da sua fortuna e como ela ficará daqui para frente.

Valor da fortuna de Pelé é revelado

Embora seja um momento delicado, muitas pessoas têm a dúvida de qual o real valor da fortuna do Rei Pelé. Visto que ele foi um sucesso dentro e fora de campo: com comerciais, propagandas, músicas, etc. Sendo considerado o maior jogador do século, é uma espécie rara de se ver – e como afirmam muitos brasileiros ‘Nunca mais vai existir outro Pelé’.

Sua fortuna ainda é um segredo, mas há estimativas milionárias que é de cair o queixo! Embora tenha se aposentado em 1977, Pelé foi embaixador de vários projetos sociais e até mesmo da ONU (Organização das Nações Unidas) no segmento ecológico e ambiental – e claro, tudo isso rendia um certo salário para ele.

Boa parte do dinheiro de Pelé, foi investido na compra de imóveis por todo o mundo. A antiga casa do Rei Pelé, em Hamptons, EUA – foi comprada por R$ 823 mil em 1979 e vendida por R$ 15 milhões! De acordo com o site Página 7, a soma total da fortuna de Pelé é em torno de 100 milhões de dólares.

Parece pouco? Isso representa em reais mais de R$ 530 milhões de reais – ou seja, meio bilhão de reais! Pelé passou 21 anos de sua vida dentro dos campos, jogando com maestria e excelência.

É o melhor jogador todos os tempos?

Muito se discute sobre quem foi o melhor jogador do mundo. Há uma tradicional disputa entre Pelé e Maradona. Sabe-se que ambos foram craques em suas respectivas épocas, tempos diferentes e equipes diferentes. Maradona morreu em 25 de novembro de 2020.

Na ocasião, Pelé fez um desejo e acabou se cumprindo! Embora muitas pessoas veem rivalidade, o que se encontra é espetáculo! Tal como a disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. Não há rivalidade, mas encanto – com uma pitada de tristeza.

Porque tal como não irá mais surgir uma rivalidade como Messi x Cristiano Ronaldo – com certeza não haverá outro Maradona x Pelé. Ah, e a frase de Pelé para Maradona foi a seguinte após a sua morte:

“Um dia, espero que possamos jogar futebol juntos no céu”

Aproveite o jogo de vocês, lendas! Descanse em paz, Pelé.

