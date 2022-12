Pelé ETERNO! Estes foram os melhores momentos de sua carreira

Quem foi o maior jogador de futebol da história? Sem sombra de dúvidas a resposta será Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé para os mais íntimos. O craque brasileiro veio à óbito nesta última quinta-feira, 29, após complicações de saúde. Pelé enfrentava um câncer de intestino há algum tempo, e devido a gravidade das lesões, o tratamento já não surtia mais qualquer efeito, não sendo possível fazer mais nada pelo rei. Pelé se foi, mas seu legado fica! Veja abaixo alguns momentos marcantes da carreira do ídolo santista e relembre conosco essa magnífica história.

Edson Arantes do Nascimento

Pelé nasceu na cidade de Três Corações, localizada no interior de Minas Gerais. No dia 23 de outubro de 1940 o mundo recebia em seus braços aquele que seria o maior craque da história do futebol. Foi revelado aos 17 anos e se consagrou ídolo santista e brasileiro. Conta com 1.282 gols na carreira em 1366 jogos. Sem contar que deixou vestígios na música, cinema e em outras produções artísticas.

Filho de Celeste Arantes, Pelé passou por muitas dificuldades para chegar aonde chegou. Na época, enfrentou o baixo investimento no esporte e o preconceito mundial – deixando de lado as diferenças e encantando o mundo inteiro com o seu futebol.

Três vezes campeão do mundo, é o maior artilheiro da seleção brasileira – com 77 gols ao lado do craque contemporâneo, Neymar Jr. Pelé marcou o seu milésimo gol no dia 29 de novembro de 1969. Embora brevemente ele perca o posto para o jogador do Paris Saint-Germain, ele sempre será lembrado como o eterno artilheiro para os brasileiros.

Alguns conflitos pessoais marcaram a sua carreira, mas nada que afetasse diretamente em seu futebol. É visto mundialmente como o Rei do Futebol. Entrou no clube que seria sua casa em 1956. Marcando o seu primeiro gol pelo Santos em 7 de setembro do mesmo ano. Até então, uma equipe desconhecida – e pilares como Pelé elevou o patamar do Santos para outros níveis.

Edson Arantes sempre fez excelentes partidas, sem contar as condições precárias da época. Gramado, bola, chuteiras, etc. Entrementes, no jogo contra o Botafogo de Ribeiro Preto, em 1964, Pelé liderou uma goleada de 11 x 0; no qual 8 gols foram do craque brasileiro.

Seu talento ultrapassou fronteiras

Após ser destaque no Santos, o Rei Pelé passou a ser convocado para a seleção brasileira. Em 1958, na Copa do Mundo que ocorreu na Suécia – o mundo inteiro conheceu o talento de Pelé. Durante sua carreira teve inúmeras oportunidades para sair do país, mas preferiu continuar no clube que o tratou como filho.

Em 1975, quando já havia ganhado de tudo um pouco pelo Santos, decidiu ir para o New York Cosmos, equipe dos Estados Unidos. Já não com o mesmo desempenho de outrora, mas craque que é craque, nunca deixa de ser… não é? No ano de 2000 ele foi eleito o Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol – além de receber o prêmio de Melhor Jogador do Século.

Além disso, Pelé tinha um lado mais artístico. Pelé escreveu mais de 100 canções e gravou com estrelas consagradas, como o Rei Roberto Carlos. Ao todo, Pelé conquistou 2 mundiais pelo Santos, 3 pela seleção brasileiro e um grande legado na arte.

Pelé foi responsável por depositar na camisa 10 a força que ela tem hoje! Antes de Pelé, a camisa 10 era somente mais uma numeração – após Pelé, ela ganhou um peso, uma marca!

Descanse em paz, Pelé.

