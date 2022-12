Nubank anuncia “surpresa de ano novo” para seus clientes

Quem está aguardando uma surpresa de Ano Novo e é cliente do Nubank, já pode comemorar: antes mesmo de 2022 chegar ao fim, o banco digital já presenteou seus clientes com uma grande novidade que promete tornar a rotina de todos muito mais simples, no que diz respeito à realização de transações financeiras.

Qualquer pessoa que seja cliente do roxinho, busca praticidade e não gosta de perder tempo, portanto, poderá se beneficiar.

E a explicação de como a surpresa em questão pode ser utilizada está no decorrer deste artigo.

Do que se trata a surpresa de Ano Novo que o Nubank preparou para os seus clientes

O Pix, que começou a ser desenvolvido em 2018 e passou a realmente ser utilizado em 2020, já é uma das modalidades de transferência mais queridas dos brasileiros.

O que não é de espantar, considerando que ele é extremamente rápido, prático e sem taxas, mesmo que a transferência seja entre bancos diferentes.

E, agora, ele faz parte da surpresa de Ano Novo que o banco digital mais famoso do Brasil.

Trata-se do Pix Recorrente, uma função por meio da qual o cliente Nubank poderá escolher quais pagamentos por Pix ele quer fazer regularmente, sem que precise fazer isso de forma manual.

Sabe o famoso débito em conta que é agendado para o pagamento da internet residencial, por exemplo?

O Pix Recorrente do Nubank funciona da mesma forma, só que literalmente por meio do Pix, e podendo ser semanal, mensal ou quinzenal.

Isso ajuda os clientes a terem mais tempo livre para dedicarem a outras coisas. Mas, atenção: a conta escolhida para fazer parte dessa função já precisa ter sido paga ao menos uma vez por Pix, de modo que a chave de pagamento tenha ficado salva.

Lembrando que isso não vale só para contas: uma pessoa que compre semanalmente a mesma quantia de produtos em sua pizzaria favorita por meio do Pix, por exemplo, também pode aderir a essa função.

Como ativar a função do Pix Recorrente na conta Nubank

Tendo salva a chave Pix da pessoa ou empresa que recebe seus pagamentos recorrentes, o clientes Nubank deverá seguir este passo a passo:

Selecionar “Assistente de pagamentos” na primeira tela do app e, depois “Começar”;

Feito isso, será hora de clicar em “Pix programado” e em “Começar” novamente;

Escolher o contato que receberá os pagamentos recorrentes, e a frequência/data em que os pagamentos serão feitos;

Clicar na “flecha” roxa e, então, definir o valor dos pagamentos;

Se todas as informações estiverem certas, será hora de clicar em “Confirmar cadastro” e finalizar o processo.

É importante frisar que, para essa surpresa de Ano Novo funcionar de fato, é importante que o limite das transferências via Pix esteja de acordo com o valor que será inserido nas etapas acima. Caso contrário, há o risco de não ter dinheiro suficiente na data programada.

