Novo cartão de crédito da Caixa para aposentados; veja como pedir

Foi-se o tempo que os idosos não tinham cartões de crédito! A Caixa Econômica Federal criou o seu mais novo produto voltado aos aposentados e pensionistas do INSS – o cartão de crédito SIM! Com juros baixos, limite alto e possibilidade de saque. Tudo o que todos queriam, não é? Entrementes, ele é destinado somente a beneficiários do INSS e servidores públicos. Veja abaixo todos os detalhes do cartão de crédito e como solicitar agora mesmo.

Cartão de crédito SIM

Temos alguns artigos em nosso blog falando sobre o empréstimo consignado. Ele é um empréstimo que suas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamentos. Fazendo com que o risco de inadimplência seja praticamente zero, e com isso, o banco consegue proporcionar melhores condições e taxas de juros.

Por que citamos isso? Porque o cartão de crédito SIM funciona da mesma maneira! Ele é voltado aos aposentados porque a sua fatura é debitada automaticamente na folha de pagamento do beneficiário, assim, ele não se preocupa com atrasos ou coisas do tipo – já que ao receber o salário, já terá o valor descontado.

Isso pode gerar um certo conflito financeiro se não administrado da maneira correta: mas na maioria das vezes, representa ainda mais – uma liberdade financeira. Entrementes, há algumas limitações: caso o beneficiário receba apenas 01 salário mínimo, o limite do cartão não será tão elevado, entenda;

Há alguns diretrizes que limitam o uso do benefício para outros fins. Por exemplo, um beneficiário só pode comprometer entre 35-45% de sua renda com empréstimos consignados – da mesma maneira, o titular só poderá comprometer 5% da sua renda com o cartão SIM da Caixa Econômica Federal.

Funciona como um cartão de crédito tradicional, podendo efetuar compras normais e realizar saques de emergência. Não possui anuidade e pode ser usado em compras físicas ou virtuais. Sendo uma opção de cartão de crédito para negativado.

Como pedir o Cartão Sim? Vale a pena?

Antes de solicitar o cartão SIM, será que vale a pena? A resposta é, depende. Depende bastante do perfil financeiro de cada cliente, visto que o cartão de crédito foi feito para usar, e quanto mais limite, maior é o seu uso! O recomendado é controlar e fazer tudo com equilíbrio e racionalidade.

Caso decida pedir o cartão, é necessário que o solicitante seja o titular do benefício e esteja portando os seguintes documentos:

Registro Geral – RG;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Comprovante de Residência;

Comprovante de Renda;

Comprovante de Benefício;

Embora esteja aberto para negativados, antes da adesão ao programa – o cliente irá passar por uma análise de crédito. Podendo ou não ser aceito e começar a usufruir de todos os benefícios do Cartão Sim.

Para pedir é necessário ir até uma agência Caixa Econômica Federal ou solicitar através do site oficial do banco. Entrementes, o caminho mais usado é através do WhatsApp oficial do Banco 0800 726 01 04.

