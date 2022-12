Felicidade no TRABALHO é POSSÍVEL! 6 profissões mais satisfatórias de todas

Certo pensador disse o seguinte uma vez: “Trabalhe no que você goste e não terá que trabalhar um único dia da sua vida”. Forte, não é? O trabalho não precisa ser o lugar mais chato do mundo, escolher com calma e conscientemente é a porta de entrada para não entrar em mundo infeliz – mas sim, em algo que trará prazer todos os dias. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago, que contou com mais de 20 mil respostas – existem algumas profissões que deixam as pessoas muito mais felizes em exercê-las! Veja abaixo quais são as profissões mais satisfatórias do mundo e quem sabe você não entre o ano novo com novos planos em mente, não é?

Happy Hour

Em uma de suas palestras, o filósofo e professor Clóvis de Barros diz: “Happy Hour não deve ser na sexta-feira ou no quinto dia útil do mês”. Destacando a necessidade da plena felicidade, e não somente em alguns momentos da vida. A felicidade não deve surgir ao sair do trabalho – mas ao entrar e principalmente ao estar no trabalho, assim, obtendo uma vida boa de ser vivida.

Veja abaixo as 6 profissões mais satisfatórias do mundo – e detalhe, não tem nada a ver com dinheiro!

Psicólogo

Quem não gosta de ajudar o próximo? São Francisco de Assis já dizia que é muito melhor dar do que receber! Os psicológos são responsáveis por elevar a autoestima das pessoas, de salvar as pessoas de si mesmas! Com isso, acabam gerando uma sensação de gratidão e felicidade – ao saber que está contribuindo de maneira direta para o bem-estar do próximo.

Embora não seja uma profissão que remunere tão bem os seus profissionais, eles são pagos com aquilo que o dinheiro não pode comprar – e acredite, esse é o maior valor de sua profissão!

Escritor

Há quem diga que o escritor nunca para de trabalhar, e ele ama isso! Escritores criam histórias, e durante todo o dia de um escritor várias e várias histórias vão surgindo: e se ele não anotá-las, a chance de perdê-las são altas! Sejam anedotas, crônicas e até um novo romance – a profissão conta com os profissionais mais felizes.

Visto que eles entendem o mundo de uma maneira diferente, com outros olhos – com olhos poéticos! É sem sombra de dúvidas uma das profissões mais admiradas do país.

Policial/Bombeiro

Andam de mãos dadas, ajudar o próximo é o principal objetivo! Na maioria dos estados brasileiros os agentes não têm muitos recursos, um salário milionário… mas todos os dias saem de casa com o intuito de salvar uma vida, de trazer paz para a sociedade e somente isso já torna a profissão muito mais gratificante.

Muitos policiais até mesmo citam que toda missão é digna – e que não estão ali pelo dinheiro, mas pelo prazer. Embora existam maus policiais – isso é uma realidade em todas as profissões! Sem sombra de dúvidas é um dos ofícios mais honrosos da lista.

Professor

O professor é aquele que está presente em todas as profissões: é o responsável por regar uma semente, que posteriormente irá crescer e dar frutos – seja em qual área for. Mas sabendo que no seu início, teve alguém que proporcionou esse estopim, e foi o professor! Com salários baixos, muitas humilhações e várias outras dificuldades, o professor está presente na vida do aluno e vive pelo aluno – quem aprende é o aluno, quem ganha as coisas é o aluno, quem é lembrado todos os dias é o aluno!

Sem sombra de dúvidas é a mãe das profissões! Sem os queridos professores nenhuma outra existiria: até porque em toda profissão, há aqueles que ensinam – e eles são professores, sejam formados ou não.

Leia mais: Ano novo, EMPREGO NOVO! Dicas para passar na entrevista em 2023

Qual profissão escolher?

A última profissão, ela é coringa! A profissão mais satisfatória do mundo deve ser a sua – a que se encaixa no seu perfil, aquele que te faz levantar da cama todos os dias para ir trabalhar ou estudar em busca de um dia estar ali presente. Seja professor, policial, médico, etc. É aquela profissão que te faz ser um pouco mais humano, que te faz ser um pouco melhor.

No geral, as profissões mais satisfatórias são aqueles que mais agregam aos outros, do que a si mesmo. Percebeu? Busque esse objetivo: proporcionar alegria para o próximo, e desse modo, estará proporcionando a sua própria alegria.

Veja também: EXCELENTE notícia para quem ganha até R$ 2.400 na carteira! 2023 será o ano da CASA PRÓPRIA