Ano novo, EMPREGO NOVO! Dicas para passar na entrevista em 2023

Milhares de pessoas perderam o seu emprego neste ano de 2022, todavia, nada impede que no ano de 2023 o jogo mude e elas consigam a tão sonhada estabilidade financeira após ter sua carteira assinada. Mas antes disso acontecer, duas etapas são de suma importância: A apresentação do Currículo e a Entrevista. Passado essas duas fases, provavelmente você já estará garantido na vaga. Mas lembre-se, você estará concorrendo com várias pessoas, então, é necessário convencer que a pessoa ideal para a vaga em questão é você.

Dicas para melhorar o currículo

A primeira coisa a se pensar quando vai procurar um emprego é: Se eu fosse o dono da empresa, eu contrataria alguém igual a mim? Se a resposta for não, esse é o momento ideal para você começar a se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Isso é possível por intermédio de cursos de nível médio e até mesmo de cursos técnicos, que irão capacitar você a exercer certas funções.

Caso você também esteja no Ensino Superior, lembre-se de sempre participar de eventos acadêmicos, pois isso também conta bastante na hora da avaliação do seu currículo, quanto mais eventos você participar, mais vivência do mundo você terá. E isso é visto de uma ótima maneira pelo RH da empresa, já que presume que o candidato é ‘desenrolado’.

E por último, seja autêntico com as informações que você colocar no currículo. Não adianta você falar que faz 1001 coisas e não fazer nada bem. É bem melhor você colocar que tem habilidade em uma coisa, mas naquela coisa em questão, você é o melhor. Evitando, a síndrome do pato, isto é, ela anda, nada e voa, todavia, não faz nenhuma das três coisas com perfeição.

Dito isso, confira as melhores dicas para a entrevista de emprego

O Currículo é como alguém vai avaliar você ‘por trás’, na entrevista, a avaliação ocorre olho no olho e é nesse momento que você precisa demonstrar um diferencial. Esqueça aquelas respostas decoradas, que todos conhecem, tente ser o mais natural e autêntico possível, isso vai ajudar você bastante. E fique atento às perguntas, algumas delas podem ser apenas para ver qual sua reação diante de algumas situações.

É bem comum que o entrevistador indague como a pessoa consegue sair quando está de frente com certas dificuldades. Caso o cargo que a pessoa esteja almejando seja de liderança, perguntas como essas serão bem importantes e, claro, as respostas mais ainda. Pois se a pessoa falar que não tem tanta habilidade em solucionar os problemas, provavelmente, ela não irá conseguir liderar tão bem.

Outro fator crucial é conhecer ao menos o básico da empresa que você irá trabalhar, da história dela e de como ela atua no mercado. Vamos contar uma história hipotética para você entender. A pergunta é: Por que você quer trabalhar na padaria XYZ? A resposta mais comum provavelmente seja “Porque estou desempregado’ ou ‘porque quero crescer profissionalmente e ajudar a empresa a crescer também”. Todavia, uma resposta parecida com ‘porque eu percebo que vocês além de vender produtos do nicho alimentício, vocês também vendem uma experiência única para o cliente final. E eu, como sou criativo e comunicador, acredito que vou conseguir agregar bastante ao negócio de vocês’.

Portanto, perceba que uma simples resposta bem elaborada pode fazer total diferença na hora de uma entrevista de emprego.

