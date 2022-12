Cortados do Bolsa Família! Este grupo ficará de fora dos pagamentos de R$ 600

O Bolsa Família dará lugar ao Auxílio Brasil e muita coisa irá mudar. Principalmente, no que diz respeito ao número de pessoas que são atendidas pelo programa atualmente. Em um curto período de tempo, por exemplo, aumentou de 2 milhões para 5 milhões o número de pessoas que declararam morar sozinhas. Todavia, tal métrica não é vista com bons olhos pela equipe de transição e, a partir do ano que vem, essas pessoas serão convocadas, a fim de verificar a veracidade das informações. Ao que tudo indica, está havendo um desmembramento de famílias, com a finalidade de receber mais de um benefício para a mesma casa.

Confira o grupo de pessoas que estarão fora do Bolsa Família

Tereza Campello, ex-ministra de Desenvolvimento Social, afirmou: “Houve um aumento no público do Bolsa Família – pulou de 2 milhões para 5 milhões de pessoas que moram sozinhas, de acordo com o CadÚnico. Você acha que existe população pobre morando sozinha? Isso é uma coisa malfeita deste governo. E terá que ser revisto e reconstruído”

Portanto, nota-se que o público que declarou morar sozinho, estará no alvo da nova equipe do Governo Brasileiro. Já que segundo o Tribunal de Contas da União, o número de pessoas que recebem o Bolsa Família sob alegação de serem família solo, representa 22,7% do total de beneficiários do programa.

A ministra ainda salientou que foi visto um aumento exorbitante no número de pessoas registradas no CadÚnico e, segundo ela, seria interessante que o Governo conseguisse filtrar apenas as famílias que de fato precisam do Bolsa Família. Para isso, algumas pessoas serão convocadas pelo Ministério da Cidadania e, caso não consigam comprovar que moram sozinhas, o benefício será cancelado brevemente.

Como realizar o cadastro no Bolsa Família para 2023

O cadastro para qualquer programa social do Governo, é realizado primeiramente pela inscrição no CadÚnico, feito isso, o perfil da pessoa será analisado e ela incluída nos programas sociais que estiverem dentro do perfil dela. Portanto, não há um sistema que cadastre as pessoas unicamente no Bolsa Família, por exemplo.

Para que a pessoa ou família seja incluída na folha de pagamento, além de ter um cadastro ativo e atualizado no CadÚnico, é preciso que um ‘líder’ do lar seja escolhido e ele deve ser maior de 16 anos. Feito isso, é preciso que ele se apresente até o CRAS, a fim de realizar a inscrição. Lembrando que a pré-inscrição pode ser realizada por intermédio do próprio aplicativo.

Além disso, alguns critérios devem ser respeitados e caso a família se encaixe em pelo menos um, ela fará parte da folha de pagamentos. Os critérios são:

A família enquadrar-se na condição de extrema pobreza e ter a renda por pessoa inferior a R$ 105;

Caso não esteja em situação de extrema pobreza mas sim de pobreza, ela precisa ter na família alguma gestante, lactante ou pessoa com idade inferior a 21 anos);

Ou, ter na família, alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada.

