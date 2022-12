Quanto rende o prêmio de R$ 500 MILHÕES da Mega-Sena da Virada na poupança?

A Caixa Econômica Federal pegou muitas pessoas de surpresa ao anunciar que o prêmio fabuloso da Mega-Sena da Virada ficou ainda maior. Agora, o valor anunciado pela estatal chega a R$ 500 milhões. Isso quer dizer que se uma pessoa acertar as seis dezenas sozinha, levará para casa a quantia incrível de meio bilhão de reais.

Anteriormente, a previsão do prêmio da Mega-Sena da Virada era de R$ 450 milhões, uma marca histórica de todos os jogos realizados na loteria brasileira até hoje. Com o aumento, o montante é 32% maior do que aquele que foi pago no final de 2021, o qual chegou a R$ 378,1 milhões.

Todas as pessoas que tiverem interesse em apostar no jogo, podem fazer isso até às 17h do dia 31 de dezembro de 2022, portanto, até este sábado, véspera de Ano novo. O sorteio acontece na noite da virada e pode deixar uma ou mais pessoas felizes.

Quanto tende o prêmio histórico da Mega-Sena da Virada?

Vale destacar que, como de costume, mais de uma pessoa costuma ganhar o sorteio da Mega-Sena da Virada. Contudo, se por acaso alguém ganhar sozinho e quiser se aposentar para sempre, isso será possível. Afinal, basta colocar os R$ 500 milhões para render em uma poupança, por exemplo.

Mesmo a poupança não sendo o melhor fundo para investir seu dinheiro, pois está longe de ser o que paga mais, ainda assim o dinheiro renderia a quantia fabulosa de R$ 3,4 milhões por mês. Seria como se você ganhasse na loteria todos os meses.

Inclusive, se você quiser, dá até para comprar uma ilha, um iate de última geração e fazer uma queima de fogos de réveillon com apenas 20% do valor do prêmio. Ou seja, dá para viver uma verdadeira vida de marajá com o a fortuna acumulada.

Mega-Sena da Virada já contemplou 111 pessoas

Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega-Sena da Virada já premiou 111 apostas. Neste ano, existe uma facilidade para quem tem um dinheiro extra e quer aumentar suas chances de ganhar. É possível apostar em 16 e 20 dezenas.

Enquanto o jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50, para jogar em 20 dezenas o apostador gastaria cerca de R$ 174 mil. No entanto, enquanto o jogo simples apresenta a probabilidade de 1 em 50 milhões de ganhar, a aposta máxima diminui as chances para 1 em 1.292.

As apostas podem ser feitas tanto nas casas lotéricas quanto pelo aplicativo Loterias Caixa. Pelo app, é importante salientar que o valor mínimo de apostas é de R$ 30.

