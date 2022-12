Vale Gás 2023 já tem data de pagamento; entenda como vai funcionar

O Vale-gás foi um benefício que ficou bastante conhecido neste ano de 2022, no Governo de Jair Bolsonaro, pois possibilitou que as famílias mais carentes, conseguissem comprar o gás de cozinha sem precisar tirar dinheiro de outra fonte de renda, o que provavelmente faria bastante falta. E com as incertezas acerca do próximo ano por conta da transição de Governo, muitas pessoas estavam com medo do benefício ser extinto. Todavia, Luiz Inácio Lula já garantiu que o vale continuará ativo para o próximo ano.

O Vale irá continuar, mas o valor deve mudar novamente

Para a alegria de muitos, além do vale-gás, programas conhecidos do Petista irão voltar em 2023, como o Farmácia Popular, além do Bolsa Família, que ficará no lugar do Auxílio Brasil. Quanto ao valor do Vale-gás, ele será apenas de 50% da média do preço do botijão. Ou seja, se o preço médio for de R$ 100, o vale será no valor de R$ 50. Lembrando, que até este mês de dezembro, o valor era de 100% da média do gás, mas isso só era possível por conta de uma PEC que foi inserida no meio do ano.

Na época, a chamada PEC Eleitoral, emitida por Jair Bolsonaro, possibilitou que as pessoas recebessem R$ 600 no Auxílio Brasil e o valor integral do gás de cozinha. Vale salientar que para entrar nos programas citados, é preciso atender alguns critérios específicos, uma vez atendidos, os beneficiários poderiam gozar do valor mensal (Referente ao Auxílio Brasil) e do valor bimestral (referente ao vale-gás).

Todavia, como já era esperado, o valor do vale-gás voltará ao ‘normal’, até mesmo por conta que o novo Governo não pode furar o teto de gastos do orçamento de 2023, caso isso ocorresse, consequências gravíssimas poderiam cair sobre Lula. Mas em contrapartida, o Bolsa Família, por exemplo, terá um bônus para aquelas famílias que tiverem filhos menores de 6 anos, com um valor mensal adicionado por criança.

Veja também: Todo mundo terá que fazer o NOVO cartão do Bolsa Família? E agora?

Quem terá direito ao vale-gás em 2023

A finalidade do programa, é conseguir atender aquelas famílias que encontram-se em vulnerabilidade social. Por conta disso, apenas um grupo seleto de pessoas têm direito a receber os benefícios citados. Os grupos são:

Famílias que estão dentro do CadÚnico e que a renda per capita mensal seja inferior a 50% do salário vigente;

Famílias que possuam pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada, mesmo que não seja inscrita no CadÚnico;

Por fim, famílias que possuam mulheres vítimas de violência domiciliar e que estejam recebendo auxílio proteção do Estado.

E por mais que no próximo ano seja um novo Governo, todavia, o calendário do vale já foi divulgado, confira.

Número final do NIS: 1, 2 e 3 recebem em 15, 16 e 17 de fevereiro, respectivamente.

Número final do NIS: 4, 5, 6, 7, e 8 recebem em 20, 21, 22, 23 e 24 de fevereiro, respectivamente.

Número final do NIS: 9 e 0 recebem em 27 e 28 de fevereiro, respectivamente.

Veja também: AUXÍLIO de R$ 300 pra famílias com dois filhos começa em janeiro?