Justiça AUTORIZA pagamento de até R$ 72 MIL para aposentados

Começar 2023 com até R$ 72,7 mil no bolso com certeza seria um grande presente. Saiba que isso será possível para um seleto grupo de quase 107 mil pessoas, que são beneficiárias do INSS. Portanto, se você recebe algum benefício e entrou com alguma ação contra o Instituto, é bem provável que você possa receber o valor em breve, de acordo com a sua região. Ao todo, foram liberados um pouco mais de R$ 1,5 bilhão a fim de quitar as dívidas na justiça, do INSS perante os seus segurados.

Como saber quem irá receber o dinheiro do INSS?

Vale salientar que não é a primeira e provavelmente não será a última vez que os segurados entram com ação contra o INSS. Nos últimos anos, ações judiciais do tipo cresceram bastante. E segundo o último levantamento, dessa vez, 107 mil pessoas conseguiram ganhar sua ação contra o Instituto. Os repasses em questão foram liberados no mês passado, isto é, novembro e devem ser pagos em breve.

Lembrando que não foram todas as pessoas que entraram com a ação que irão receber o valor, é importante que o processo em questão já tenha terminado, em todas instâncias. Ou seja, ocorre o que chama-se de trânsito em julgado, isto é, quando não há mais como recorrer da sentença final.

As ações foram impetradas por pessoas que recebiam aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte e o Benefício de Prestação Continuada. E em algum momento, essas pessoas se sentiram lesadas pela autarquia em questão. Por isso, decidiram com o auxílio de um advogado, entrar por via judicial a fim de resolver o problema em questão. Lembrando que os valores liberados, foram por meio de uma RPV, ou seja, só será pago se a indenização for equivalente a 60 salários mínimos, caso seja um montante maior, deverá ser pago por intermédio de um precatório.

Quando o valor ficará disponível e como saber a quantia?

Como é de conhecimento de todos, a Justiça Federal divide-se em cinco Tribunais Regionais que atendem todo o território Brasileiro, por conta disso, de acordo com o atendimento do Conselho da Justiça Federal, cada tribunal regional terá autonomia para decidir o cronograma de pagamento do valor de indenização do INSS.

E para consultar o valor e a data de pagamento, você pode solicitar que o seu advogado confira para você. Mas caso prefira, você mesmo pode conferir. Basta que você entre no TRF da sua região e procure pela opção ‘RPV e Precatórios’, logo após, clique no link, nele você conseguirá consultar todos os processos.

Feito isso, basta divulgar o seu CPF e a numeração do processo e consultar. Se tudo der certo, você provavelmente verá todas informações inerentes ao seu processo. Caso a situação esteja como ‘ordem de pagamento emitida’, provavelmente você receberá o valor neste lote de pagamentos que foi liberado.

