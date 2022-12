Nubank emite comunicado GERAL para clientes

O Nubank já se firmou hoje como uma das empresas de maior crescimento e adesão em relação ao número de usuários não só do país, como também da América Latina.

Por isso, seu valor de mercado está extremamente valorizado e isso pode ser divido aos recursos disponíveis conhecidos por oferecerem facilidade e simplicidade aos seus clientes.

Além disso, recentemente, o banco digital emitiu um comunicado que serve como alerta geral aos usuários da conta, reunindo dicas importantes para evitar golpes e, caso ocorram, como proceder.

Nubank hoje

O Nubank é, atualmente, um dos principais bancos digitais independentes do país, além de se firmar também como uma das maiores empresas do Brasil, se classificando como uma startup, que é quando a empresa é entendida como emergente.

Atuando como uma importante fintech, que é quando a empresa envolve a tecnologia com os serviços financeiros, o Nubank é responsável por oferecer produtos, emissão de cartão de crédito e débito, operações de transação, pagamento de contas e muito mais.

É dessa forma que em 2018 o Nubank recebeu a classificação de startup unicórnio, visto que sua avaliação de mercado ultrapassou o valor de 1 bilhão de dólares americanos, fazendo com que o banco se tornasse uma das quatro mais valiosas empresas de toda a América Latina.

Em 2020 e 2022 venceu as categorias de Bancos Digitais, Fintech e Empreendedor Digital do prêmio iBest, maior premiação da internet no Brasil. Além disso, também ficou no Top3 de Corretoras Digitais.

Veja também: Benefício de R$ 1,3 MIL será pago para 5 MILHÕES de brasileiros

Por que brasileiros estão optando por Nubank?

Tudo bem que, grandes especialistas e pessoas que estão dentro do mercado financeiro podem até preferir outros bancos digitais, no entanto, por que o número de usuários comuns só cresce no Nubank?

Bom, são muitos os fatores que influenciam nessa escolha, dentre eles, destacam-se principalmente:

cartão de crédito sem anuidade; contas e poupanças sem custo de manutenção; aplicativo simples e de fácil utilização; movimentações instantâneas, sem espera para envio, recebimento ou registro; sem burocracia e resolução de problemas de forma rápida e online.

Veja também: Tem alguém ROUBANDO seu WiFi! Descubra como saber

Nubank: alerta geral

Não é novidade para ninguém que, com a disseminação do acesso a bancos digitais e a serviços financeiros online, cresceu também o número de golpes envolvendo essas contas.

Nesse sentido, o Nubank desenvolveu e disponibilizou em agosto deste ano a plataforma chamada de SOS Nu, com a missão de alertar possíveis vítimas e a instruir seus usuários nestes casos, evitando maiores problemas.

Para ter acesso às informações, basta acessar o site, disponível através do link (https://blog.nubank.com.br/sos-nu/). Nele, o banco dá dicas de como ter uma vida digital mais segura, sobretudo neste final de ano, onde o número de compras envolvendo o cartão de crédito aumenta.

Dessa forma, as principais dicas são:

Use cartão virtual em compras online, que podem ser desativados a cada compra, fazendo com que seus dados não fiquem registrados em site algum; Proteja seu celular na rua, para que, além do seu aparelho, seus dados não passem para as mãos de outra pessoa; Cuidado com vagas falsas e nunca pague algum curso ou taxa para conseguir uma posição de trabalho.

Além destes passos mais simples, a plataforma também fornece informações de como proceder em situações específicas, como o Modo Rua, Pix Natalino, Cartão clonado, Sites falsos, e mais, basta conferir tudo no site.