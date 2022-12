R$ 1.000 liberado ainda HOJE para quem tem app da CAIXA; saiba como

2023 está chegando e um dinheiro extra seria a melhor coisa que poderia ocorrer para qualquer brasileiro. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal decidiu liberar uma linha de crédito de até R$ 1.000 para você solicitar hoje mesmo e pagar em até 2 anos. Ou seja, você coloca o dinheiro no bolso e ainda tem 24 meses para quitar tudo. Isso é apenas uma das inúmeras vantagens que a Caixa está concedendo para quem deseja se livrar das dívidas ou até mesmo começar um negócio no ano que está entrando. Confira como isso é possível

Valor de R$ 1.000 liberado hoje mesmo para várias pessoas, saiba como é possível

O valor será liberado sob a forma de empréstimo, ou seja, o banco irá te conceder um certo valor em dinheiro e você deverá pagar o valor para o banco posteriormente, dentro de um prazo estabelecido no ato da contratação. E, claro, pagando uma taxa fixa de juros mensais, mas vale salientar que a grande vantagem é que os juros são bem inferiores aos praticados por outros bancos do mercado.

Os juros são de apenas 1,95% ao mês e o pagamento máximo é de dois anos. E o melhor, para concluir o empréstimo, basta entrar no aplicativo do Caixa Tem e solicitar por lá mesmo. Portanto, é possível você receber o valor em questão sem nem sair de sua casa, com certeza, é uma grande comodidade. Isso foi feito pensando principalmente naquelas pessoas que moram longe dos grandes centros urbanos.

A Caixa irá liberar o valor em questão, com a finalidade de incentivar as pessoas a empreenderem no próprio negócio, todavia, caso o dinheiro seja usado para outra finalidade, também não terá problema. Mas o indicado é que o valor em questão sirva como um ‘empurrão’ para a mudança da vida financeira dos usuários.

Como solicitar o empréstimo de R$ 1.000 pelo Aplicativo da Caixa

Para realizar a solicitação é bem simples, como salientado, se faz tudo pelo aplicativo. Mas é bom ficar atento a alguns detalhes, se você não entrar no Caixa Tem há um bom tempo, será necessário atualizar os seus dados antes. Após os dados serem atualizados, eles serão processados e só após isso, que você irá conseguir solicitar o valor em questão.

Com os dados atualizados, você deverá entrar na tela inicial do Aplicativo do Caixa Tem e navegar até a opção Contratar Crédito Caixa Tem, feito isso, você responderá um pequeno quiz. Passado o quiz, basta você escolher o valor do empréstimo, a data de pagamento e a quantidade de parcelas. Para finalizar, digite a senha do Caixa Tem e pronto, só aguardar.

Lembrando que o empréstimo está disponível até mesmo para as pessoas que estão com o nome sujo na praça. Mas tem uma exceção, claro, se elas tiverem uma dívida ativa superior a R$ 3.000, será vedada a possibilidade de realização do empréstimo para elas.

