PIX vai mudar a partir de segunda-feira (2); veja como fica

Muitos brasileiros já estão cientes de que o Pix vai mudar a partir de janeiro de 2023. Mas há, também, quem ainda não esteja “por dentro” de tal informação e possa ser pego de surpresa. Uma surpresa que, por sinal, tem tudo para ser recebida de braços abertos.

Isso porque todas as novas regras dessa modalidade de transferência, que foram anunciadas esse ano (2022) pelo Banco Central do Brasil, buscam tornar as transações ainda mais simples e, principalmente, muito mais seguras!

As mudanças começam a valer já a partir do dia 2, segunda-feira, e podem ser conhecidas no próximo tópico.

O Pix vai mudar, para melhor!

Quem é que nunca se sentiu restrito em relação a horários e limites, por exemplo, na hora de fazer uma transação via Pix, não é mesmo?

Essa modalidade de pagamentos oferece inúmeras vantagens para os seus usuários, como a rapidez com que funciona (o dinheiro é transferido literalmente em segundos), a inexistência de taxas e a possibilidade de fazer envios entre diferentes bancos.

Mas, ainda assim, merecia alguns pontos de melhoria, que serão implementados de forma geral a partir da próxima semana.

A primeira melhoria, e talvez a mais importante, diz respeito aos limites do Pix.

Atualmente existe, obrigatoriamente, uma quantia máxima que cada pessoa pode transferir, sendo que tal quantia é variável, de acordo com cada banco e, também, de acordo com cada tipo de conta envolvida na transação.

A partir do dia 2, porém, esse limite deixará de existir. O próprio usuário poderá determinar o limite que terá, desde que, para isso, aguarde o prazo de atualização de seu banco.

Por outro lado, o limite por horário continuará valendo, mas não sem sofrer mudança em seus valores: será possível transferir no máximo R$ 3 mil durante o dia e R$ 1 mil durante a noite.

A medida é válida também para a funcionalidade Pix Saque, garantindo que as pessoas tenham a sensação de realmente estarem utilizando um caixa eletrônico para terem acesso a dinheiro em espécie.

Benefícios também serão contemplados nas mudanças do Pix

O Pix vai mudar de forma significativa também no que diz respeito ao pagamento de salários e benefícios feitos pelo governo.

Atualmente, somente empresas privadas pagavam seus colaboradores via Pix. Mas, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, os funcionários públicos também poderão receber por meio dessa modalidade. Assim como os aposentados e os pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por exemplo.

