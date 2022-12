1 MIL vagas em universidade dos EUA; confira como se inscrever

A sensação é de que o mundo está se desenvolvendo rápido e de que o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais dos profissionais, o que não deixa de ser verdade. No entanto, ao invés de nos sentirmos obsoletos e nos perder em meio às inovações, porque não aproveitar as oportunidades que este novo contexto oferece?

Nesse sentido, já pensou ter a possibilidade de ter em seu currículo uma formação em uma das universidades mais renomadas do mundo? Pois a democratização da educação acompanha as inovações tecnológicas e permite o acesso, antes inimaginável, a lugares como este através do ensino remoto, por exemplo.

Pensando nisso, a Santander por meio de seu programa de bolsas Santander Scholarships Skills, abriu 1 mil vagas para profissionais que desejam se capacitar e aprimorar habilidades e conhecimentos em uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Chicago.

Entenda tudo sobre o programa e veja como se inscrever para ter esse nome de peso no seu currículo com a facilidade que só a modalidade online oferece.

Santander Scholarships Skills / Digital Business 2022

Aberto para todos os públicos, o programa de bolsas do Santander é focado em desenvolvimento de habilidades, ou seja, skills, para pessoas dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Alemanha, México, Polônia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai.

Dessa vez, em parceria com a Universidade de Chicago, localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, a empresa oferece bolsas para estudar de graça e sem sair de casa com o objetivo de transformar ambientes profissionais, bem como criar oportunidades de trabalho.

De acordo com o portal do programa, a aplicação para participar é simples e a oportunidade de desenvolver habilidades em Negócios Digitais está disponível para todos.

Universidade de Chicago: cursos disponíveis

A University of Chicago, fundada há mais de 130 anos, é uma instituição privada composta por uma faculdade e diversos programas de pós graduação e pesquisa de excelência de referência em todo o mundo. Dentre seus alunos notáveis, destacam-se o economista Friedman, o cientista Carl Sagan e a escritora Susan Sontag.

Já pensou se juntar a eles e poder incluir o nome dessa universidade no seu currículo? Pois a oportunidade para tal já está disponível e você pode aplicar sua inscrição para um dos três cursos com mil bolsas disponíveis pela Santander Scholarships.

Disponíveis em português, inglês e espanhol, os cursos possuem sete semanas de duração com aulas síncronas e assíncronas, ou seja, em formato online. São necessárias de 5 à 8 horas de dedicação semanal ao longo do curso e há professores e mentores de apoio durante toda a duração.

Sendo assim, os candidatos selecionados para a bolsa devem escolher um dos três seguintes programas:

Building and Managung Resilient Teams; Fintech; Digital Marketing.

Como se inscrever

Aberto para todos os públicos, para se inscrever só é preciso ser residente dos países já mencionados acima. Sendo assim, as matrículas vão até o dia 16 de janeiro de 2023 e os resultados sairão até o dia 23 do mesmo mês, com notificações através do e-mail do candidato.

Dessa forma, os selecionados terão acesso à plataforma virtual do curso virtual selecionado e certificação da Universidade de Chicago ao final das 7 semanas de forma totalmente gratuita.

Sendo assim, para se inscrever é simples, basta fazer a sua aplicação para o programa após se cadastrar no site da Santander Scholarships e aguardar os resultados. Você pode fazer isso pela plataforma oficial (https://bit.ly/3PWTtVq).