Descubra quem perde o direito à MULTA de 40% do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou apenas o FGTS é um direito conquistado pelo trabalhador que garante a ele uma espécie de proteção financeira para quem foi demitido sem justa causa.

No entanto, muito além disso, o fundo é liberado parcialmente ou totalmente em algumas situações bem específicas e, inclusive, difíceis para o trabalhador que pode precisar de um dinheiro extra em determinados momentos.

O dinheiro é depositado mensalmente em conta, mas mesmo assim muita gente ainda não entende bem todos os aspectos que envolvem esse fundo de garantia e quando elas possuem acesso ao dinheiro em conta.

Pensando nisso, preparamos uma matéria com todas as informações mais pertinentes acerca do FGTS e vamos explicar para você quais são os casos que o trabalhador possui ou não o direito ao fundo.

Quem possui direito ao FGTS

Criado no ano de 1966, o FGTS é um fundo que serve como uma garantia de renda ao trabalhador que, em algumas situações, tem direito ao saque de todo ou parcial valor.

A cada mês de serviço uma porcentagem já definida é depositada em conta individual e nominal e, dessa forma, o dinheiro vai se acumulando e rendendo ao longo do tempo, funcionando como uma reserva para os momentos de necessidade.

Dessa forma, as categorias que têm direito ao fundo são os:

trabalhadores com carteira assinada;

trabalhadores domésticos;

trabalhadores rurais;

empregados temporários;

trabalhadores avulsos;

trabalhadores por safra; e

atletas profissionais.

Os indivíduos que se encaixam em uma das categorias mencionadas acima possuem, portanto, uma conta na Caixa Econômica Federal no qual os empregadores depositam, no dia 7 de cada mês, 8% do salário do funcionário. Dessa forma, o saldo é formado pela soma dos depósitos mensais.

Veja também: Pediu DEMISSÃO? É isso que acontece com seu FGTS

Quem perde direito ao FGTS

Nos casos citados acima, fica segurado o depósito mensal do FGTS. No entanto, existem algumas situações que o trabalhador perde o direito à multa rescisória de 40%, que é o valor disponível quando o funcionário perder seu vínculo empregatício, além do saque do dinheiro.

Dessa forma, perdem direito à multa e ao saque os trabalhadores que:

forem demitidos por justa causa;

pedirem demissão.

Nesses casos, portanto, apesar de não terem mais o direito à multa, que é liberada para os trabalhadores que forem demitidos sem justa causa, o valor depositado mensalmente segue em conta, contudo, só poderá ser sacado em outras ocasiões.

Veja também: Surpresa para os trabalhadores! Saque EXTRAS do abono antes do Ano Novo

Quando o FGTS fica disponível para saque

Bom, apesar de o depósito ser feito todos os meses em conta nominal do trabalhador pelo empregador, sabemos que o valor não fica disponível para saque.

Nesse sentido, o uso dos recursos do FGTS é permitido somente em algumas situações, que são elas: