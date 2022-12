TRUQUE para aumentar o LIMITE do Nubank até dia 31

Aumentar o limite do Nubank é um dos grandes objetivos de muitas pessoas que possuem contam nesse banco digital e buscam um maior poder de compra.

Banco esse que, por sinal, é reconhecido pelas inúmeras vantagens e facilidades que oferece tanto para quem já é cliente quanto para quem ainda está considerando abrir uma conta. O acesso ao cartão de crédito, por exemplo, é consideravelmente fácil, quando comparado ao processo existente em outras instituições.

E, o melhor: o famoso “roxinho”, como é apelidado esse item, é isento da cobrança de taxas anuais.

Resta saber, então, como aumentar seu limite, de forma a poder utilizá-lo de forma ainda mais ampla!

Como o cartão do Nubank deve ser solicitado

Para saber como aumentar o limite do Nubank é preciso, antes, ter o respectivo cartão de crédito ou ao menos saber como ter acesso a ele.

E isso realmente não é difícil!

Não existe somente uma, mas sim quatro maneiras diferentes de obter um roxinho, ou ao menos tentar.

É possível, por exemplo:

Ser indicado por uma pessoa conhecida, que já seja cliente do banco; Fazer o pedido por meio do aplicativo do banco, clicando em “Pedir convite”; Acessar o blog da instituição e, em seguida, selecionar “Quero ser Nubank”; Acessar o site da instituição e, então, informar o CPF na caixinha de texto que conta do lado direito da tela do computador ou celular.

Os links de acesso ao blog e ao site são www.blog.nubank.com.br e www.nubank.com.br/cartao/, respectivamente.

Dicas de como aumentar o limite do Nubank

É muito comum que clientes recentes do Nubank tenham um limite abaixo do esperado. Afinal, o banco faz análises da rotina financeira de cada pessoa, utilizando algoritmos específicos, para então determinar quem pode ter um limite maior ou não.

Logo, a principal iniciativa que um candidato a aumentar o limite do Nubank pode ter é prestar atenção à sua saúde financeira, de modo a mantê-la o mais “em dia” possível.

Pagar as suas contas em dia, por exemplo, principalmente no que diz respeito a faturas (até mesmo de outras instituições) é muito importante. O indicado, por sinal, é fazer esses pagamentos de forma antecipada sempre que possível.

O Nubank definitivamente não oferece aumento de limite em seu cartão para quem passa por problemas financeiros constantemente. Mas pode, sim, aumentar o limite em questão para clientes que usam o limite máximo de seus cartões mês a mês.

Afinal, se o limite máximo está sendo utilizado, é sinal que de já está na hora de oferecer um aumento.

A dica geral para aumentar o limite do Nubank, porém, é sempre manter um bom score junto aos órgãos de proteção ao crédito e, também, manter todas as informações relacionadas à renda atualizadas diretamente no aplicativo do banco.

