Banco Inter pega clientes de SURPRESA! Nova função para aumentar o limite

Final de ano chegando e muitas pessoas querem comprar uma roupa ou até mesmo um presente para agradar alguém na virada do ano. Todavia, às vezes, tudo é perfeito, mas na hora de passar o Cartão de Crédito, um grande problema surge: Ele está sem limite. Pensando nisso, o Banco Inter criou uma função que tem como objetivo, fornecer um limite maior para os seus clientes a fim de ajudá-los a usar mais ainda o seu Cartão de Crédito. Vale salientar que a meta de muitos é ter um limite alto e agora isso será possível.

Entenda como você pode aumentar seu limite agora mesmo

Como falado, o Banco Inter criou essa função exclusiva, que possibilita que o cliente aumente o seu limite de acordo com sua vida financeira. Isso tudo através do valor que o cliente tem guardado na Poupança do Banco Inter. Ou seja, quanto mais dinheiro guardado lá, maior será o seu limite de crédito.

Sintetizando, é possível que os clientes usem o valor reservado na poupança, a fim de revertê-lo em limite de crédito. No dia da fatura, o usuário precisa pagá-la, todavia, caso não consiga, o valor é descontado diretamente da própria poupança dele.

Qualquer cliente do banco Inter pode gozar desse recurso, mas claro, há algumas regras que precisam ser seguidas, a saber, o limite mínimo de dinheiro na poupança precisa ser de R$ 100. E o processo é realizado pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de falar com algum consultor ou passar por processos de aprovação.

Aprenda como realizar o procedimento de maneira rápida

O procedimento em regra é bem rápido, o primeiro passo é o mais importante, claro, é ter uma conta no Banco Inter e, depois disso, ter R$ 100 na conta Poupança. Após isso, o cliente pode fazer uso de todo valor da poupança ou uma parcela dele para convertê-la em limite de crédito.

Mas antes de fazer o procedimento, é importante que o usuário tenha certeza que é isso que ele realmente quer. Pois após aplicado o valor no limite do Cartão, ele será bloqueado. Todavia, mesmo bloqueado, ele renderá normalmente na poupança.

Entenda, caso você tenha um limite de R$ 600 e queira ter um limite de R$ 1.000, basta que você deposite R$ 400 em sua conta poupança e opte por usar o valor como limite de crédito. Ou seja, após escolher isso, o novo limite será de R$ 1.000 e os R$ 400 ficarão bloqueados. Lembrando que após a liberação do limite – isto é, a fatura paga – o cliente pode optar por retirar o valor da poupança do limite do cartão de crédito novamente.

