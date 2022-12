Todo mundo terá que fazer o NOVO cartão do Bolsa Família? E agora?

O Bolsa Família é um programa que virou marca registrada do Governo de Lula (PT) e com a vitória dele no segundo turno das eleições 2022, o Auxílio Brasil irá acabar e dará lugar ao programa criado por ele mesmo há alguns anos. Todavia, uma dúvida é pertinente para todos, se os antigos cartões usados no Auxílio Brasil, terão alguma serventia no próximo ano, visto que haverá a extinção do programa implementado por Jair Bolsonaro e o antigo programa de Lula que entrará em vigor. Lembrando que nem todos que recebem o benefício em questão, possuem o cartão atualmente.

Descartar tantos cartões seria um grande prejuízo

Vale salientar que a produção dos Cartões do Auxílio Brasil, custou uma grande quantia em dinheiro aos cofres públicos, ao todo, gastou-se quase R$ 95 milhões. Uma vez que a proposta do Governo Bolsonaro, era substituir de uma vez por todas a famosa marca do Bolsa Família. Lembrando que o Auxílio Brasil começou a valer de fato em 2021.

O Auxílio Brasil veio para ficar no lugar do Auxílio Emergencial, benefício esse criado na época da pandemia, a fim de amenizar os impactos econômicos que foram gerados por conta da crise sanitária que atingiu todo o mundo. Após a pandemia amenizar, o Auxílio Brasil foi criado.

Contudo, após a derrota do atual presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, o programa foi extinto e novamente entrará em vigor o Bolsa Família, já no Governo Lula. Lembrando que as regras e os valores são diferentes dos praticados atualmente. Mas até onde se sabe, os cartões já entregues, irão continuar funcionando normalmente.

Veja também: Pediu DEMISSÃO? É isso que acontece com seu FGTS

Confira os novos valores do Bolsa Família para 2023

Anteriormente, acreditava-se que o valor do Bolsa Família ficaria em R$ 405, todavia, após a PEC de transição ser aprovada, o valor será fixado em R$ 600, além disso, haverá um ‘bônus’ por família, isto é, para cada criança menor de 6 anos, a família terá direito a um adicional de R$ 150.

E sobre o Cartão, a equipe de transição de Lula já está planejando confeccionar e distribuir novos cartões, claro, com a marca do Bolsa Família. Mas como citado anteriormente, quem já tiver o Cartão, poderá usá-lo sem prejuízo de funcionalidade algum.

Dos 21 milhões de usuários do Auxílio Brasil, um pouco mais de 30% deles têm o Cartão. Ou seja, ficará bem mais fácil a logística dos novos. No momento, havia um estoque a ser entregue de 12 milhões de cartões do Auxílio Brasil, que possivelmente ficarão sem utilidade agora.

Veja também: AUXÍLIO de R$ 300 pra famílias com dois filhos começa em janeiro?