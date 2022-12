AUXÍLIO de R$ 300 pra família com dois filhos começa em janeiro?

Com a retomada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) inúmeras famílias brasileiras terão acesso a um auxílio de R$ 300.

Trata-se de apenas uma das mudanças previstas no retorno do Bolsa Família, o programa de repasse de renda que foi instaurado durante o governo petista, em 2003, e substituído em 2021 por Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), dando lugar ao atual Auxílio Brasil.

O repasse de R$ 300, portanto, faz parte de um contexto muito específico, e nem todas as famílias inscritas no programa social terão direito a ele, conforme informações disponibilizadas na leitura a seguir.

Investimentos previstos para o Bolsa Brasil

De acordo com um levantamento feito por especialistas do Tribunal de Contas da União (TCU), o Auxílio Brasil não obteve sucesso em seu formato, no que diz respeito a diminuir o número de famílias em situação de vulnerabilidade social no país.

E o Bolsa Família, que retorna em 2023 junto à nova gestão de Lula, é visto como uma ótima iniciativa para que tal resultado seja alcançado.

Marcelo Castro, que é senador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Piauí e foi o primeiro a assinar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Transição, informa que R$ 70 bilhões estarão destinados unicamente ao programa social petista no próximo ano.

Já no projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) previsto para 2023 prevê-se R$ 175 bilhões para serem investidos no mesmo programa.

Independentemente da quantia, porém, espera-se que de fato o Bolsa Família seja mais eficaz que o Auxílio Brasil, por conta da forma como irá funcionar.

Como funcionará o auxílio de R$ 300 dentro do Bolsa Família

No Bolsa Família de 2023 tanto as famílias já inscritas no Auxílio Brasil quanto aquelas que ainda farão seus cadastros dentro dos moldes petistas terão acesso a um repasse mensal de R$ 600.

Além disso, haverá o pagamento de um benefício de R$ 300, caso a família tenha duas crianças de até seis anos de idade em seu núcleo.

Isso porque o governo irá depositar, além dos R$ 600, uma quantia extra de R$ 150 para cada criança que tenha a idade acima mencionada.

Logo, famílias que tenham quatro filhos de até seis anos, por exemplo, receberão um total de R$ 1.200.

Ou seja: nesse formato, o Bolsa Família de fato se torna, em partes, muito mais vantajoso do que o atual Auxílio Brasil.

Vale reforçar, porém, que existem alguns critérios que cada família inscrita deve respeitar, a fim de poder ter acesso ao benefício.

É preciso que exista um cadastro atualizado no CadÚnico, por exemplo, e que a caderneta de vacinação de todos os membros da família esteja em dia.

Isso sem citar o fato de que todos os filhos em idade escolar devem de fato estar frequentando a escola, para que o auxílio de R$ 300, ou qualquer outro valor proporcional, além dos R$ 600,00, possa ser recebido.

