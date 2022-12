ALERTA DE 5%! Erros que ACABAM com sua bateria rapidinho

Por melhor que seja a bateria do celular, se não houver os devidos cuidados por parte do usuário em questão de meses ela irá apresentar problemas. Baixa eficiência para segurar carga, demora para pegar e o gran finale, o inchaço da bateria. Embora as novas baterias não tenham mais o efeito memória, causando vícios – ainda há outros tipos de problemas que devem ser levados em consideração! Veja abaixo quais são os principais erros que diminuem a vida útil da bateria e faz com que ela acabe rapidinho!

Fuja desses erros que comprometem a sua bateria

Muito se debate sobre a qualidade da bateria entre as diversas marcas do mercado. Mas a grande verdade é que não adianta dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, não é? Embora os celulares desta nova geração estejam mais potentes e eficientes, é necessário saber usá-los a fim de evitar erros, problemas e complicações.

Carregue o celular da maneira correta

Existem alguns modelos de celular que bloqueiam a carga após o dispositivo chegar aos 100%. Caso o seu celular não seja desses, é recomendado que não deixe o dispositivo móvel carregando a madrugada toda: pois isso acaba desgastando a bateria e gerando problemas de aquecimento. Uma boa maneira de saber se o dispositivo possui ou não essa proteção, é através do aquecimento dele.

Se após horas carregando ele não estiver aquecido, há uma grande probabilidade dele estar equipado dessa função – bloqueando a passagem de energia após a bateria chegar aos 100%.

Outro ponto é o carregador: opte sempre pelo carregador original do dispositivo, a fim de que a qualidade da carga seja mais eficiente. Evite usar carregadores quebrados ou que deixam vazar carga. Fazendo com que a carga seja mais rápida e eficiente.

Preste atenção na porcentagem

Embora seja comum tirar o celular do carregador apenas aos 100%, os especialistas recomendam deixar o celular carregar somente até 85/90%. Preservando a bateria e não criando uma espécie de ciclo de carregamento – diminuindo o desgaste na bateria do aparelho.

Além disso, o indicado é que o celular jamais descarregue sozinho – isso pode afetar a vida útil da bateria: deixar o celular sempre entre 20-80% é o mais indicado, a fim de prezar pela vida útil da bateria e respectivamente o seu desempenho.

Evite usar o celular conectado na tomada

Apenas em caso de urgência, entretanto, até nesses casos é recomendado que o usuário retire o celular do carregador e faça a sua ação, depois coloque novamente. Além disso, dormir com o celular na tomada e continuar usando com fones de ouvido (com fio) é totalmente inadequado! Muitos acidentes fatais já aconteceram por conta disso, várias pessoas acabam deixando o celular ao lado do rosto, etc. E o pior acaba acontecendo.

Durante a noite algumas descargas elétricas podem acontecer – e isso acaba gerando um grande perigo para o usuário e o dispositivo.

Leia mais: Liberado download do NOVO RG; descubra como baixar

Apenas isso? ou há algo mais a ser feito?

Os cuidados acima são básicos, e com os celulares da nova geração acaba que os cuidados por parte do usuário são cada vez menores! Até mesmo porque os equipamentos estão equipados com vários dispositivos de segurança, I.A, etc. A fim de garantir cada vez mais autonomia e independência por parte das pessoas.

Portanto, seguindo as dicas acima é o suficiente para manter sempre a bateria com uma vida útil adequada e sempre entregando o seu melhor desempenho durante as suas respectivas cargas.

Veja também: Não se esqueça! Faça isso com o iPhone antes do ano acabar