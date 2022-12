Governo aumenta o BPC e estabelece NOVAS REGRAS para 2023

Todos os meses o BPC (Benefício de Prestação Continuada) é responsável por repassar 01 salário mínimo para os beneficiários do programa – que são pessoas com mais de 65 anos ou que sejam portadores de alguma deficiência, sendo obrigatório a comprovação da mesma pela perícia médica do INSS. Em 2023 os valores do BPC irão ser alterados, beneficiando mais de 5 milhões de pessoas! Veja abaixo quais serão os novos valores e o que muda no programa.

BPC conta com novos valores em 2023

Os beneficiários do BPC recebem atualmente o valor estimado de R$ 1.212 mensalmente. Entrementes, o BPC segue o mesmo padrão do salário mínimo brasileiro, desse modo, o valor é proporcional ao salário recebido pelos trabalhadores do país.

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.302 no ano de 2023, os beneficiários do BPC também irão receber o respectivo valor – os novos valores começam a ser válidos a partir do mês de janeiro de 2023.

Sendo importante ressaltar que o BPC não é uma espécie de aposentadoria, mas um programa social que ajuda algumas categorias de pessoas de baixa renda – isto é, idosos e deficientes. Visto que o único requisito é além de estar dentro da categoria exigida, a renda não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo vigente.

Portanto, para o ano de 2023 – os novos beneficiários não poderão ter renda superior a R$ 325,50 – caso contrário, não terão direito ao benefício concedido à categoria.

É possível receber o BPC + benefício do INSS?

Não! O principal critério para recebimento do benefício é não ter renda superior a 1/4 do salário mínimo. Com base nos valores dos benefícios concedidos pelo INSS, todos ultrapassam o repasse mínimo de 1/4 do valor.

Alguns idosos ou deficientes não conseguem se aposentar por n motivos, e então, entra o BPC. Tanto que o número de beneficiários é bem inferior a quantidade de pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS.

Portanto, é necessário abrir mão de um para receber o outro – e vice-versa. Entrementes, tal como irá ocorrer no Bolsa Família 2023, terá um pente fino a fim de acabar com fraudes e recebimentos indevidos.

Alterações no BPC em 2023

Em 2023, as alterações serão basicamente nos valores concedidos aos beneficiários e nas regras de entrada. Visto que o valor concedido mensalmente para o beneficiários será de R$ 1.312 e com isso o valor de entrada sobe para R$ 325,50 por pessoa – a fim de conseguir ingressar no programa.

Bem como a necessidade de estar devidamente cadastrado no CadÚnico – a fim de ter todas as informações disponíveis e atualizadas. É possível solicitar o benefício através do aplicativo Meu INSS – ou através do contato direto com o órgão em uma de suas agências.

Os pagamentos do BPC em 2023 irão seguir o mesmo cronograma, isto é, nas mesmas datas referentes aos pagamentos da aposentadoria/pensão por morte.

