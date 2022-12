Tem alguém ROUBANDO seu WiFi! Descubra como saber

Uma das piores coisas que há quando alguém está assistindo um vídeo em algum streaming visual ou mandando uma mídia em algum mensageiro, é a lentidão. Isso pode ocorrer por vários motivos, caso você esteja usando dados móveis, seja porque ele está acabando, todavia, se você estiver a usar o próprio WiFi, há uma grande possibilidade do seu sinal estar sendo ‘roubado’ por alguém. Mas antes de acusar algum parente ou vizinho, é importante você ter provas disso. Portanto, iremos ensinar alguns métodos para que você possa identificar tais ‘ladrões’.

Primeiros sinais que há algo de errado com sua conexão sem fio

Um dos primeiros sinais, mas que poucos se atentam a ele, é os anúncios que aparecem quando o usuário está navegando na internet. Quando há a presença de anúncios que não fazem o perfil do dono da conexão, pode ser que seja outra pessoa que esteja a utilizar sua conexão wireless.

Visto que os anúncios aparecem de acordo com o perfil do usuário, isto é, se na rede em questão, é pesquisado bastante sobre perfumes, a tendência é que apareça mais anúncios do nicho, pois neste caso, a probabilidade de converter em venda é bem maior do que se aparecesse anúncio sobre algo aleatório, tipo, um curso ensinando como pintar artesanatos.

Outro fator que pode ser determinante a fim de saber se alguém está usando o seu wifi, é a velocidade da conexão, se ela encontra-se bastante lenta por um longo período do dia, pode ser que seja porque há mais pessoas conectadas além de você. Tente encontrar um ‘padrão’ para essas lentidão, se for principalmente nos horários de almoço, janta e aos finais de semana, desconfie.

Até mesmo porque não é tão normal um simples vídeo no YouTube apresentar travamentos por um longo período. Claro, pode acontecer, mas é algo atípico, em regra, a velocidade de reprodução deve permanecer intacta.

Dito isso, confira como descobrir se tem alguém usando seu wifi

Caso o seu roteador seja das seguintes marcas: D-Link, TP-Link ou Multilaser, há como você saber disso por intermédio de um simples aplicativo que encontra-se disponível nas lojas do seu aparelho celular. Com ele, você terá acesso à rede de sua casa e conseguirá ver todas as pessoas que estão usando sua conexão. Geralmente, vem o IP juntamente com o Modelo do aparelho.

Mas caso você não tenha um roteador dos modelos citados, há como ver pelo próprio roteador. No computador, basta você digitar o IP do roteador em algum navegador web, colocar o usuário e senha e pronto, entrará nas configurações dele.

Feito isso, você precisará procurar uma aba que terá uma lista de dispositivos que usam sua rede, é lá que você terá acesso aos IPs que não correspondem a algum dispositivo seu. Lembrando que para saber o IP do roteador, basta abrir o CMD e digitar IPCONFIG, feito isso, busque pela informação de Gateway Padrão.

