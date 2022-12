Show da Virada com imagem digital! Peça seu kit de antena GRATUITO ao governo

Quem não ama assistir os programas da virada do ano, não é? Sem contar o lendário show do Rei Roberto Carlos. É possível ver isso e muito mais em alta resolução – e o melhor: gratuitamente! O Governo Federal liberou mais um programa social que disponibiliza para as famílias brasileiros o Kit Antena Gratuita – que libera vários canais em HD e tantos outros benefícios. O programa é uma parceria entre o Governo Federal e a Anatel – gerando então o Siga Antenado. Veja como funciona e como solicitar agora mesmo o kit.

Como funciona o programa Siga Antenado?

É uma proposta do Governo para permitir o acesso a programas de qualidade para todo o Brasil. É necessário que o cidadão esteja devidamente cadastrado no CadÚnico. É necessário apenas ter uma antena parabólica instalada em sua residência – a instalação do kit é totalmente gratuita.

A transmissão do sinal é via satélite – e com isso, o kit ajuda a transformar o sinal parabólico em digital; garantindo uma maior qualidade na imagem, som, etc. Caso o morador já possua um outro kit, a troca não é necessária.

É possível solicitar o kit agora mesmo! Sendo necessário apenas estar com o cadastro ativo no Cadastro Único – caso o morador não tenha um cadastro, é possível realizá-lo no CRAS local: levando certidão de nascimento, casamento, CPF, etc.

Leia mais: EXTRA! Bolsa Família de janeiro será antecipado? Entenda a situação

Como solicitar o Kit Antena? É fácil?

É bem simples! O procedimento pode ser realizado através de um dispositivo celular ou computador. Além da possibilidade de ser feito o requerimento através do telefone, através da central de atendimento do órgão responsável, a Anatel. Podendo ser contatada através do seguinte telefone 0800-729-2404.

Entrementes, a maneira mais fácil é pelo site. Que pode ser acessado através do computador ou celular, pelo seguinte endereço sigaantenado.com.br. Que leva o usuário para o site oficial do programa, o Siga Antenado. Sendo necessário seguir os seguintes passos:

Entre no site pelo endereço acima;

Clique na opção de ‘Kits gratuitos’;

Clique na opção de ‘Agende aqui’;

Faça login no site através do Número de Identificação Social – NIS ou CPF;

Pronto! Após isso basta preencher o formulário e esperar a visita do técnico para realizar a instalação do kit antena gratuita. Visto que caso a residência possua uma outra versão do kit, o técnico irá averiguar se será necessário a troca ou não. Ah, e para assistir o Show da virada basta sintonizar na Rede Globo no horário marcado e mandar a ver!

Em geral, pode levar até 10 dias úteis para que o técnico vá até a residência. Em razão do fim do ano, talvez o prazo seja um pouco mais estendido.

Veja também: Atenção! Governo ENCERRA Auxílio Brasil nesta sexta (23); e agora?