EXCELENTE notícia para quem ganha até R$ 2.400 na carteira! 2023 será o ano da CASA PRÓPRIA

O sonho da casa própria está mais perto do que longe, para o ano de 2023. Já que agora, alguns trabalhadores terão a possibilidade de usar o chamado FGTS Futuro para auxiliar na compra da tão sonhada casa. Lembrando que FGTS é um valor depositado mensalmente pelo empregador, corresponde a 8% do salário. Em certas ocasiões, ele pode ser sacado, todavia, agora, também poderá ser usado para um financiamento de imóvel. Essa notícia deixou todos felizes, pois segundo os dados, cerca de 16% das famílias estão aptas para financiar o imóvel usando o FGTS futuro.

Entenda como funcionará e quem terá direito

A priori, foi decidido que os imóveis comprados devem fazer parte do programa Casa Verde e Amarela. E a diferença é que o financiamento poderá ser feito usando um FGTS Futuro, o que vai ajudar bastante os trabalhadores. Lembrando que a renda familiar só pode ser de até R$ 2.400 na modalidade citada, além que o trabalhador tem a limitação de financiar apenas um imóvel em seu nome.

O grupo de pessoas que têm direito a modalidade, é análogo às pessoas que podem recorrer as taxas de juros do programa, a saber, são essas:

A renda bruta familiar não pode ultrapassar R$ 4,4 mi;

Trabalhador com trabalho formal sob o regime CLT;

Trabalhador que não tenha saldo negativo no FGTS e;

Quem não tem qualquer outro imóvel no próprio nome.

Lembrando que além do que foi citado, é preciso que o trabalhador esteja dentro de algumas outras regras, a fim de conseguir usar o FGTS futuro no financiamento do imóvel.

Confira todas as regras que devem ser seguidas

As regras podem ser divididas em dois grandes grupos, regras inerentes à amortização da dívida e regras acerca da compra ou construção do imóvel em questão, confira.

Amortização

É preciso que a dívida esteja em dia, caso queira quitar uma parte dela; É preciso estar em pleno gozo dos direitos de comprar e vender; Não pode possuir financiamento aberto nem imóvel em área urbana.

Além de outros detalhes, como ter no mínimo 3 anos de carteira assinada e caso opte por construir, o terreno deve estar no nome de quem irá sacar o FGTS. Além disso, a destinação final do imóvel deve ser para moradia.

Compra ou construção

A compra do imóvel deve ser para a finalidade de morar e para familiares, dependentes ou terceiros. Compra de imóveis comerciais, reforma ou aumento do próprio imóvel.

Portanto, se o usuário obedecer as regras citadas, ele pode sim usar o seu FGTS Futuro a fim de realizar a compra do seu tão sonhado imóvel no ano de 2023.

