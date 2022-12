Vai ficar mais fácil COMPRAR sua casa em 2023; entenda por que

O sonho da casa própria acompanha milhares de famílias, sendo considerado o ápice das conquistas é algo almejado por muitos e em 2023 pode ser muito mais fácil realizar esse sonho. A Caixa Econômica Federal, irá lançar nos primeiros meses do ano o programa ‘Casa Verde e Amarela’ que irá auxiliar os brasileiros a conseguirem financiar imóveis com melhores condições, menos taxas e usando o FGTS Futuro. Desse modo, o dinheiro que entrará no Fundo de Garantia ‘futuramente’ também será considerado durante a análise de crédito e poder de pagamento – sendo também incluído dentro dos cálculos.

Saiba quais são as vantagens do FGTS Futuro

Embora o oficio do FGTS Futuro ainda não tenha sido publicado – e a sua previsão seja apenas para os primeiros meses do ano, alguns spoilers já foram divulgados e já estão fazendo a alegria de muitos brasileiros. Entretanto, ainda será necessário esperar 03 meses após a publicação do novo programa da Caixa Econômica Federal para usar o FGTS Futuro como parte do cálculo de aquisição do imóvel.

Com ideia preliminar de aquecer a economia, o setor da construção civil e principalmente a realização do sonho da casa própria, o FGTS Futuro irá ajudar os brasileiros a adquirem imóveis com mais facilidade – e ao usar o cálculo do FGTS Futuro, o poder de compra aumento.

Podendo adquirir imóveis com valores mais altos – isto é, usando como base os valores contidos dentro do Fundo de Garantia, e por essa razão, deve ser feito com bastante cautela, entenda;

Como o cálculo é feito com base no Fundo de Garantia, caso o trabalhador seja demitido – não terá acesso ao valor disponível na poupança, porque o fundo ficará bloqueado até o término da dívida.

Todos os brasileiros podem participar do programa?

A priori, sim! Visto que o programa da Caixa Econômica Federal visa auxiliar os brasileiros no financiamento imobiliário em 2023 – e não se limita apenas ao uso do FGTS Futuro. Entretanto, esse é o seu grande diferencial: a possibilidade de usar o benefício como parte do pagamento.

Entretanto, indo para termos técnicos, apenas famílias com renda bruta de no máximo R$ 2,4 mil poderão usufruir dos benefícios do Casa Verde e Amarela. Segundo informações, mais de 10 milhões de famílias brasileiros se enquadram no requisito.

