Bolsa Família pode pedir NOVO cadastro? Fique atento

Fazendo parte da vida dos brasileiros há quase duas décadas, o Bolsa Família deve voltar em 2023 – com novas regras, condições de adesão e novos valores. Em meio a transição de governo, a grande dúvida é: será necessário pedir novo cadastro? Bem, o Bolsa Família nunca acabou de fato, apenas teve o seu nome alterado para Auxílio Brasil, e tal como nessa primeira alteração, o regresso para o seu nome original irá ocorrer de maneira automática e sem afetar qualquer beneficente. Entretanto, vale a pena ficar atento as novas regras e valores do Bolsa Família em 2023, confira.

Bolsa Família 2023 não precisará de cadastro

Segundo informações, ainda no primeiro bimestre de 2023 o Auxílio Brasil terá o seu nome mudado para Bolsa Família. Entretanto, para os brasileiros que já recebem o benefício, não será necessário realizar um novo cadastro – apenas aguardar as demais informações e possivelmente um novo cartão.

Já tratado oficialmente como Bolsa Família pelos membros do Governo Lula, segue-se um mistério acerca do real valor do Bolsa Família 2023. Em agosto desse ano, a PEC dos R$ 600 foi aprovada e mantida até dezembro, entretanto, o orçamento enviado pelo atual governo para 2023, previa o pagamento de R$ 405 a partir de janeiro.

Espera-se que as parcelas sejam de R$ 600, mas ainda não foi divulgado nada oficial. Mas já seguem algumas mudanças decididas no Bolsa Família 2023 que devem ser levadas em consideração.

Mudanças Bolsa Família 2023

Algumas mudanças irão impactar diretamente na renda mensal dos brasileiros, enquanto outros serão apenas nos bastidores – visto que o Bolsa Família 2023 é apenas a continuação do Auxílio Brasil e não um benefício diferente ou separado do mesmo.

O Auxílio Brasil terá o seu nome alterado para Bolsa Família;

Parcelas de R$ 600 mantidas fora do teto;

Parcelas de R$ 600 + R$ 150 por cada criança de até 6 anos;

Retorno da condicional para recebimento do benefício sendo necessário que as crianças inclusas no cadastro estejam devidamente vacinadas e matriculadas na escola.

Parcelas Bolsa Família 2023

Portanto, as parcelas deverão ser pagas seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Os brasileiros devidamente cadastrados não sofrerão qualquer alteração nos pagamentos e é necessário estar sempre com as informações do Cadastro Único (CadÚnico) atualizadas. Mais de 20 milhões de brasileiros recebem o benefício, e em 2023 não será diferente!

Enquanto não houver nenhuma alteração formal, ainda será possível realizar todas as ações referentes ao benefício dentro do app oficial do Auxílio Brasil – posteriormente serão divulgados os novos aplicativos e demais informações relevantes para cadastros e novos cadastros.

