Novo valor do gás de cozinha REVELADO; preço pode subir de novo?

Faltando poucos dias para entrar o novo ano, a Petrobras anunciou uma alteração no valor do gás de cozinha. Sendo um dos itens essenciais para uma casa, o gás de cozinha vem sofrendo oscilação em seu preço há alguns meses – e a cada novo reajuste, o orçamento das famílias brasileiras acabam apertando cada vez mais. Entretanto, para fechar o ano com chave de ouro, a Petrobras anunciou uma redução no valor do gás e surpreendeu a todos os brasileiros.

Novo valor é revelado e alterações surpreendem brasileiros

Durante o ápice do preço do gás de cozinha, que ultrapassou os R$ 150 reais em algumas cidades brasileiras, os cidadãos tiveram que apelar para alternativas primitivas – como é o uso da lenha, fogareiro e dentre outros (brasileiro é muito criativo!). Entretanto, nos últimos meses o valor do gás de cozinha acabou reduzindo bastante e voltou a ser uma realidade na casa de milhares de brasileiros.

A Petrobras anunciou a redução de 5,3% no valor do gás de cozinha, reduzindo o valor do quilograma do gás de R$ 3,79 para R$ 3,58 reais. Desse modo, o botijão comum de 13 kg (mais popular entre os brasileiros) passa a ser vendido por R$ 46,59 para as distribuidoras – menos de R$ 50 reais!

Entretanto, sabemos que o consumidor final ainda arca com várias taxas que incluem a manutenção, montagem e os demais processos até chegar nas cozinhas brasileiras. Porém, a expectativa é que o valor final para o consumidor também reduza, e que chegue a pelo menos a R$ 100 reais.

Por que o valor é surpreendente?

Infelizmente nos últimos anos a inflação acabou subindo bastante, e diversos itens acabaram com seus preços nas alturas! Entretanto, em especial o gás de cozinha – recebeu até mesmo alguns programas sociais para que os brasileiros pudessem comprá-lo, como foi o caso do Auxílio Gás. Entretanto, é válido ressaltar as mudanças e oscilações dos preços durante o decorrer dos anos.

O ápice do gás de cozinha foi de R$ 150 reais em algumas cidades brasileiras, entretanto, no ano de 2016, o custo médio do mesmo botijão de 13 kg era de apenas R$ 45 reais – ou seja, o preço que é vendido para as distribuidoras hoje, era o preço entregue ao consumidor final.

Entrementes, mesmo com essa redução de 5% no valor do gás de cozinha, a grande verdade é que boa parte dos brasileiros ainda terão dificuldades em manter esse tão importante item cheio – muita das vezes necessitando a recorrer a alternativas não tão boas assim.

