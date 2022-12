3 BENEFÍCIOS do governo que ninguém fala e você deveria conhecer

Muito se fala sobre os programas sociais que os brasileiros podem ter direito. Porém, ao que parece, eles se resumem apenas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Auxílio Brasil (Bolsa Família). No entanto, a verdade é que existem benefícios que são pouco explorados, mas que também podem ajudar muitas pessoas.

Pensando nisso, separamos 3 opções dentre os benefícios desconhecidos que o governo brasileiro oferecer. Isso porque você pode se enquadrar para ter acesso a algum deles e não sabia disso.

Benefícios desconhecidos do governo: veja 3

Todas as informações sobre os benefícios citados nesta lista podem ser conferidas também no site do governo federal, que é o gov.br. Além disso, é aconselhado às pessoas procurarem pelo Centro de Assistência e Referência Social (CRAS) mais próximo de sua casa. No local, os servidores saberão orientar e apontas quais são os auxílios e programas sociais que estão disponíveis.

Confira 3 benefícios que todos os brasileiros deveriam conhecer, mas que poucas pessoas comentam. Eles não costumam figurar no noticiário popular do Brasil, dentro da grande mídia. No entanto, o Portal Notícia da Manhã trouxe algumas informações bem interessantes e que vão ajudar muitos brasileiros neste sentido.

Veja também: Novo nome e novo VALOR de benefício do governo em 2023

Programa Brasil Carinhoso

É um benefício do governo que atende exclusivamente às crianças de 0 a 48 meses. O auxílio tem como base trazer recursos financeiros auxiliando na segurança nutricional, ações de cuidado integral e segurança alimentar da criança no âmbito escolar. De fato, é um recurso para patrocinar as despesas dentro da educação infantil.

Para receber o auxílio a criança precisa estar matriculada em uma creche pública ou conveniada. Mas se atentem, é obrigatório que a família seja beneficiada com o auxílio Brasil.

Telefone Popular

Este benefício do governo é bem interessante e diferente, as famílias que fazem parte e estão inscritas no CadÚnico tem uma condição especial em telefonia fixa, ou seja, você ganha 90 minutos para realizar chamadas para outros telefones fixos, essa franquia disponibilizada é mensalmente.

Os dados precisam estar totalmente atualizados no CadÚnico para poder participar do benefício do governo.

Veja também: Quais são as novas decisões sobre o Bolsa Família? O que vai acontecer com o benefício?

ProJovem Adolescente

O último dos benefícios desconhecidos, como cita o nome, é um auxílio que atende exclusivamente os jovens com idade entre 15 a 17 anos. O auxílio tem como base trazer para dentro do lar do jovem, uma complementação na renda social da família, entre eles, condições especialmente para manter o jovem inserido no sistema educacional.

Com isso, o jovem de 15 anos precisa ter uma frequência escolar de 85% e os de 17 uma frequência escolar de 75%. Os jovens só recebem o valor do auxílio seguindo essas regras e tendo o compromisso de permanecer no ambiente escolar, pois esse processo é monitorado pelo sistema educacional.

Você consegue fazer a inscrição pelo CRAS ou unidades públicas que atendem esse tipo de demanda.