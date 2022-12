Consignado do FGTS LIBERADO para quem ganha até R$ 2.400

Quem não gosta de novidades, não é? 2023 será o ano dos trabalhadores que sonham em comprar a sua casa própria! Muitos brasileiros possuem verdadeiras fortunas armazenadas no seu Fundo de Garantia, e agora é possível usar esse valor acumulado para financiar a sua própria casa! É uma espécie de consignado, com melhores taxas e condições. Trata-se do programa Casa Verde e Amarela, e deve alcançar milhares de brasileiros no próximo ano! Veja como funciona o programa e como se cadastrar.

Casa Verde e Amarela

Tal como os demais saques do FTS, o FGTS Futuro é uma espécie de saque opcional. O trabalhador pode ou não optar pela modalidade. Visto que até o fim de abril, o mesmo será considerado tal como um financiamento imobiliário – entrementes, apenas alguns trabalhadores podem usufruir do programa.

Aqueles que possuem renda mensal de até R$ 2,4 mil terão acesso ao programa. Sendo permitido somente um imóvel por trabalhador – sendo totalmente opcional por parte do mesmo. Mais de 10 milhões de trabalhadores estão dentro dos requisitos exigidos para aderir ao programa e iniciar o ano de 2023 de casa nova.

Funciona como uma espécie de crédito consignado, que terá como limite de compra uma parte do valor depositado no Fundo de Garantia do trabalhador. Portanto, ao invés do trabalhador ter mensalmente uma parte do salário direcionado para o fundo, aquela porcentagem irá para cobrir as parcelas do financiamento.

Ao decorrer dos anos, o valor vai sendo diluído – usando como garantia o montante final que há armazenado no Fundo de Garantia. Funcionando como uma espécie de “caução”, tal como quando alguém vai alugar um imóvel.

Entrementes, há alguns detalhes que podem não ser tão vantajosos para alguns brasileiros. Visto que após uma possível demissão, os brasileiros terão os seus fundos bloqueados, sendo liberados apenas após o quitamento da dívida.

Não podendo então realizar o saque do saldo disponível – o quão maior for o valor armazenado, maiores serão os limites de compra do imóvel selecionado – um exemplo é de um trabalhador que recebe em média 02 salários mínimos. Caso ele receba R$ 2 mil reais, poderá financiar uma casa com parcelas de até R$ 440 reais.

Entrementes, mediante uma nova cláusula, essas parcelas podem aumentar – indo até R$ 600 reais, com o trabalhador assumindo o restante do valor das parcelas do imóvel.

E então, vale a pena? Como se cadastrar?

Com certeza! Mas deve ser visto vários aspectos antes de comprometer a renda. O principal é acerca da garantia do emprego, se de fato é duradouro ou temporário – visto que no caso de empregos temporários, não é uma boa opção usar o FGTS futuro.

Visto que após uma possível demissão, o trabalhador ficará completamente na mão, não conseguindo sacar o saldo acumulado – obtendo uma maior dificuldade para se estabilizar financeiramente, visto que essa é uma das propostas do Fundo de Garantia.

Entrementes, realizando todos os cálculos – vale a pena o risco! Já que de acordo com o valor guardado, é possível financiar imóveis mais caros, maiores e melhores! O cadastro ainda não está disponível, mas poderá ser acessado através do site da Caixa Econômica Federal após a oficialização do programa.

