TERMINA HOJE! Saque de R$ 1.212 do PIS para os trabalhadores

Dezembro já está chegando ao fim e, com ele, o prazo final para o saque de R$ 1.212 ao qual milhares de brasileiros têm direito.

Trata-se do abono referente ao PIS (Programa de Integração Social) e ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), que poderá ser sacado somente até hoje, 29 de dezembro, por meio das respectivas instituições bancárias às quais cada trabalhador, da iniciativa pública ou privada, está relacionado.

De acordo com o MTP (Ministério do Trabalho e Previdência), exatamente R$ 387 milhões ainda estão aguardando para serem sacados pelos mais de 400 mil brasileiros que se esqueceram desse direito, ou nem mesmo têm conhecimento dele.

Boa parte do valor é referente aos trabalhadores do setor público. Mas a data final para retirada é válida para todos, por isso é necessário atenção.

Quem tem direito ao saque de R$ 1.212 do PIS (e do PASEP)

Esse saque de R$ 1.212 tem 2020 como ano base.

Logo, tem direito a ele aqueles trabalhadores que exerceram suas atividades remuneradas por pelo menos 30 dias no ano em questão, mesmo que não tenham sido 30 dias corridos.

Mas não é só isso!

É preciso, ainda:

Ter recebido no máximo 2 salários mínimos por mês (em 2020);

Estar com o cadastro correto no e-Social e no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);

Estar inscrito no PIS ou no PASEP há, pelo menos, 5 anos.

É importante compreender, ainda, que o valor do saque será correspondente à quantidade de meses trabalhados durante o ano-base inteiro. Tendo direito ao saque de R$ 1.212, portanto, somente os trabalhadores que trabalharam todos os 12 meses.

Quem trabalhou somente o mínimo (30 dias), por exemplo, pode sacar R$ 101.

Os trabalhadores da iniciativa privada podem recorrer aos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador para saberem o valor exato disponível para saque, ou mesmo utilizar o telefone 0800 726 0207.

Já os trabalhadores do setor público podem recorrer ao Banco do Brasil, mais especificamente a um terminal de autoatendimento do banco, para obterem essa informação.

Como o saque do abono PIS/PASEP pode ser feito

Havendo direito ao abono, o saque relacionado ao ele não poderia ser mais simples!

Os trabalhadores CLT receberem a quantia, que pode ser R$ 1.212 ou menos, diretamente em suas contas da Caixa Econômica Federal. Mas, caso não tenham conta corrente ou poupança nesse banco, poderão movimentar o dinheiro no Caixa Tem.

O dinheiro também é depositado automaticamente nas contas que os funcionários públicos tenham no Banco do Brasil. E, para os que não tenham nenhuma conta nessa instituição, é possível se dirigir a uma agência, ou mesmo movimentar a quantia disponível por meio do site do banco.

Lembrando, mais uma vez, que o saque de R$ 1.212, ou valor proporcional, estará disponível somente até hoje, 29 de dezembro.

