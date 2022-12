Como ganhar 10.000 EUROS para estudar na Bélgica

Pessoas que tenham o sonho de continuar os estudos fora do Brasil agora contam com uma oportunidade única de estudar na Bélgica por até dois anos, com todos os custos cobertos por uma das melhores instituições do país, contemplando o valor de até 10.000 Euros.

Os interessados devem atender alguns pré-requisitos e, principalmente, devem fazer suas respectivas inscrições o mais breve possível, considerando que o prazo final para que as mesmas sejam realizadas é o dia 15 de fevereiro de 2023.

Trata-se de um programa de bolsas oferecido pela KU Leuven (Universidade Católica de Leuven) e aberto para pessoas do mundo todo, conforme informações disponibilizadas na leitura a seguir.

Detalhes sobre a oportunidade de estudar na Bélgica em 2023

É importante reforçar que o programa de bolsas destina-se exclusivamente aos cursos de mestrado que incluem, entre outras coisas:

Ciência de Dados;

Astronomia;

Matemática;

Astrofísica;

Biologia;

Geografia;

Química;

Física.

Os selecionados poderão estudar durante todo o primeiro ano com todos os cursos cobertos pela Universidade Católica de Leuven, o que diz respeito ao curso em si, às orientações que serão recebidas e até mesmo um valor extra, para cobrir custos diversos que o estudante possa ter para se manter estudando na Bélgica.

Após os primeiros doze meses, comprovando-se o empenho e o bom desempenho do estudante em questão, poderão ser oferecidos mais doze meses de bolsa, totalizando os dois anos de mestrado gratuito, coberto pela bolsa de 10.000 Euros.

Mas, claro: as necessidades financeiras de cada estudante, bem como o poder de impacto do projeto que for apresentado, também irão influenciar no valor total da bolsa.

Veja também: Quanto cada trabalhador vai receber de LUCRO do FGTS de 2022?

Como se candidatar para fazer esse mestrado na Bélgica

Além de se atentar à data limite para envio da candidatura, os interessados devem prestar atenção também às etapas da inscrição.

Para concorrer a uma vaga de mestrado na KU Leuven (Universidade Católica de Leuven) e, assim, garantir a chance de estudar na Bélgica, cada pessoa deverá acessar o site da instituição, escolhendo o programa de bolsa aqui mencionado.

Será preciso, então, ter em mãos o diploma referente à graduação obtida no Brasil, todo o histórico acadêmico e demais informações que a instituição de ensino solicitar.

Lembrando que todo o curso do mestrado será ministrado em inglês. Portanto, é imprescindível comprovar domínio do idioma, apresentando, para isso, o certificado TOEFL ou o certificado IELTS.

O passo seguinte será o envio da carta de motivação, explicando por que gostaria de estudar na Bélgica, e mais duas cartas de recomendação.

Finalizada essa etapa, surgirá uma tela de conclusão, que deverá ser “printada” para que a candidatura referente ao edital em si possa ser feita. Feito isso, bastará aguardar até maio de 2023, quando serão anunciados os selecionados.

Lembrando que todas as candidaturas precisam ser enviadas até o dia 15 de fevereiro. Demais informações podem ser adquiridas nos seguintes links:

Site da Universidade Católica de Leuven: https://bit.ly/2RGhcuh

Página da candidatura para o edital: https://bit.ly/3VA5n8S

Página dos cursos que compõem o programa: https://bit.ly/3VxuI3j

Veja também: Quem usa PIX pode COMEMORAR! Entenda o porquê