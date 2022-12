Como pagar as contas com os bancos FECHADOS para o ano novo?

Inúmeros brasileiros recebem pagamento no final do mês, com isso o vencimento dos boletos sempre caem entre o final e o início do mês. Entrementes, às vezes essas datas caem justamente em dias não úteis, ou seja, finais de semana ou feriados. Nesta sexta-feira, 30, as agências bancárias não irão abrir, e então, o que fazer para pagar os boletos que vencem entre os dias não úteis? Veja abaixo as soluções e não perca tempo!

Online é tudo mais prático

Embora as agências bancárias não estejam abertas, ainda é possível usar todos os meios digitais disponíveis por elas, inclusive a Central de Atendimento. Através dos Correspondentes Bancários e Caixas Eletrônicos, é possível quebrar o galho e realizar algumas ações e transações financeiras.

Pagamento online de dívidas e boletos é a solução, mas existem contas que não podem ser pagas através de transferência bancária ou até mesmo o PIX – e então, entra a grande questão da história, o que fazer para não ser taxado por atraso?

De acordo com a Febraban, é possível realizar os respectivos pagamentos sem arcar com nenhuma taxa referente a multas por atraso! O ideal é pagar o boleto antes do vencimento, mas caso isso não seja possível, o cliente poderá pagar o boleto no próximo dia útil, sem qualquer problema.

Entenda: embora seja possível realizar alguns pagamentos através de Caixas Eletrônicos, os boletos só são compensados em dias úteis – e no geral demoram entre 2 a 3 dias para isso. Entrementes, é padrão que quando a data de vencimento cai em dia não útil, a mesma é alterada automaticamente para o próximo dia útil.

Portanto, caso o boleto vença neste dia 30 – automaticamente a sua data de vencimento irá para o próximo dia útil, livrando o cliente de qualquer taxa referente ao ‘atraso’ no pagamento da fatura.

Sendo válido ressaltar que essa medida é válida não somente para o feriado da virada do ano como qualquer outro feriado oficial – como é o caso do Carnaval, vários dias não úteis que também geram conflitos entre as datas de vencimento.

Use a facilidade ao seu favor

Caso seja optado por pagar o boleto no próximo dia útil, é importante estar atento aos prazos e datas limites. A melhor opção para não esquecer o pagamento e evitar multas e taxas por atraso, é agendar o pagamento do boleto.

Que pode ser feito por qualquer aplicativo bancário, seguindo o caminho padrão de todos os bancos:

Entre no aplicativo bancário;

Vá até pagamentos e boletos;

Escaneie o código de barras ou digite a linha digitável;

Clique em realizar pagamento;

Agende o pagamento para o próximo dia útil;

Após realizar o pagamento em um dia não útil, o banco irá realizar normalmente o débito – entrementes, ao invés de aparecer a mensagem de “Pagamento realizado com sucesso” a mensagem que irá aparecer será “Pagamento agendado”.

Ao chegar o dia útil, no horário que os pagamentos são liberados – ocorre a efetuação do pagamento e a subtração do valor referente na conta bancária. Sendo tudo simples, fácil e rápido!

Com a tecnologia ao nosso favor, é bem simples curtir a virada sem mais preocupações!