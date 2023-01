Como contratar empréstimo FÁCIL em 96 vezes do Banco Inter

Você está em busca de conseguir um empréstimo fácil, rápido e com facilidade na hora do pagamento? O Banco Inter está oferecendo dois tipos de empréstimo consignado para os segurados do INSS e também para os servidores públicos. E para complementar, o banco Inter aceita portabilidade de crédito de outro banco, além de disponibilizar o serviço dentro do meu próprio aplicativo.

O que faz o banco Inter ter um diferencial em suas ações de crédito com empréstimo é que além de ser vantajoso, o banco permite o cliente poder dividir em até 96 vezes, e assim que é feito a contratação do crédito, em até 48 horas é depositado o valor, válido destacar que a taxa de juros do banco também é diferenciada.

Quero contratar o empréstimo do banco Inter, como faço?

Se você é cliente do banco Inter e tem desejo de fazer o empréstimo, basta entrar no aplicativo ou no site (quem não é cliente e também tem interesse, o aplicativo está disponível no Play Store, seja para Android como iOS), dentro do app faça a contratação do serviço e espere a resposta da instituição financeira.

Caso sua proposta seja aceita, os passos de contratação do empréstimo são feitos de forma online, ou se preferir, pode fazer pelos consultores do banco. Quando é um empréstimo consignado, o valor das parcelas será descontado diretamente do salário do cliente ou do benefício do aposentado (em casos de clientes do INSS).

Se o cliente desejar fazer portabilidade sobre o empréstimo consignado, tem duas opções:

1 – Pode reduzir o valor das parcelas

2 – Poder pegar no final do empréstimo uma parte do valor de volta

Quais são as vantagens do empréstimo consignado do Banco Inter?

O banco Inter, é um banco digital, confira agora mesmo quais são as vantagens de o cliente fazer o empréstimo consignado por essa instituição. Listamos abaixo algumas delas:

Poder parcelar o empréstimo em 96 vezes

Fazer a contratação do empréstimo totalmente online

Após a contratação, dinheiro na conta em até 48 horas

Análise sem burocracias

A contratação no valor acima de R$ 100 mil disponibiliza para o cliente cartão Inter Black (que tem diversos benefícios).

Já pensou investir cashback de forma automática?

O banco Inter agora tem essa possibilidade através do Investcash que fica disponível para todos os clientes do app que tiverem ao menos R$ 1 de cashback na carteira digital, ou até mesmo rendimentos na conta. Isso possibilita o cliente a poder começar investir em renda fixa dentro do app.

Ou seja, o cliente tem a possibilidade de selecionar um tipo de cashback que tem interesse em investir e aplicar automaticamente, ou se preferir, o cliente tem como escolher reinvestir todo o rendimento obtido. Assim, o cliente tem grandes chances de fazer um bom rendimento com cashback no banco digital Inter.

