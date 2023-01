Entenda como conseguir ganhar dinheiro no PicPay sem pagar nada

O aplicativo PicPay tem se popularizado a cada dia que passa, isso porque agora tem uma modalidade que se chama Cashback PicPay. Com certeza você já escutou falar sobre cashback, é um termo que tem se tornado bastante popular ultimamente. Hoje em dia, os bancos digitais tem se adaptado a essa nova função, e nada mais é o valor recebido de volta após efetuar uma compra.

Meu dinheiro de volta? Como assim? Isso mesmo que você leu, vou dar um exemplo, você vai fazer uma compra e esse produto está oferecendo uma cashback de R$ 10, quando você finalizar a compra do produto, irá receber de volta os R$ 10 referente ao valor total pago. E o cashback você pode ir juntando e utilizar em vários serviços depois.

E para quem não sabe, o cashback do aplicativo PicPay foi um dos mais que se destacaram no mercado, por disponibilizar vantagens e várias condições especiais.

Quais sãos os serviços em que pode conseguir o CashBack do Picpay?

Veja agora mesmo os serviços e confira se você pode ter alguns deles:

Abastecimento de veículos

Pagamento de contas e boletos

Realizar compras em lojas parceiras

Compras na PicPay Store

Recarga de celular

Recarga de cartão destinado a transporte

Vouchers de delivery

Crédito para jogos

Crédito para TV por assinatura

Dívidas relativas a veículos

Como utilizo o Cashback?

Para você conseguir utilizar o cashback do PicPay, primeiramente você deve baixar o aplicativo em seu celular (está disponível no PlayStore tanto para Android como iOS). Lembrando que para poder utilizar esses serviços que foi citado acima, é tudo dentro do app.

Ou seja, entrando no aplicativo e abrindo sua conta de usuário, o cashback fica dentro da carteira digital, quando o cliente recebe dinheiro de volta após uma conta e lá que fica guardado. Após ir juntando dinheiro.

Veja também: Ótima notícia para os clientes do Nubank! Entenda

Tem áreas específicas em que posso usar o cashback?

Agora que você já conhece um pouco sobre o cashback, vamos entrar em detalhes. Uma dúvida frequente é: posso usar o cashback em qualquer tipo de serviço? A resposta é não, não pode usar o cashback em qualquer compra, normalmente, esse dinheiro é destinado para as compras em que fez ganhar o cashback, por exemplo: você comprou roupas e ganhou cashback, provavelmente, esse cashback vai ser destinado para você poder utilizar em roupas.

O saldo também pode ser utilizado pelo cliente para pagar contas e boletos dentro do aplicativo PicPay. Importante destacar que esse valor não é permitido enviar via PIX para outros tipos de contas em outras instituições e nem mesmo retirar o dinheiro.

Veja também: Salário-mínimo de R$ 1.320 será pago em janeiro ou fevereiro?