Ótima notícia para os clientes do Nubank! Entenda

O Nubank sempre está surpreendendo seus clientes até que se tornou um dos dos bancos digitais mais requisitados e procurado pelos brasileiros. Além da praticidade do banco em resolver os problemas com rapidez, eles não cobram taxa em cartão e nem para utilizar seus serviços. Quer uma notícia melhor?

O Nubank já compartilhou uma super novidade, agora seus clientes poderão realizar pagamentos via WhatsApp, é isso mesmo que você leu, mas calma que no decorrer do texto vamos passar todos os detalhes.

Pagamento do Nubank via WhatsApp

Com essa liberação através do WhatsApp, poderão ser feitos pagamentos, cobranças e funções normais que constam no próprio aplicativo. Ou seja, para quem tem costume de utilizar o WhatsApp somente para enviar mensagens, agora poderá fazer outras atividades dentro dele, é importante destacar que o processo de pagamento no app é simples e rápida, vale a pena tentar ao menos uma vez para verificar.

Não é só entrar no WhatsApp agora mesmo e tentar fazer, é preciso que o cliente faça um cadastro no Facebook Pay (pode fazer isso dentro do próprio WhatsApp) adicionando informações sobre o cartão de débito, o cartão virtual também tem a opção de ser cadastrado, caso o cliente prefira.

Com o cadastrado feito, o cliente já pode começar a utilizar a ferramenta no WhatsApp, basta ter saldo disponível para conseguir fazer os pagamentos. Lembrando que o pagamento é feito com o cartão de débito, então após a confirmação o pagamento já é feito.

Como faço para ter o cartão Nubank?

Com todos os benefícios que o roxinho traz com certeza quem ainda não tem o cartão deseja ter o mais rápido possível. Basta a pessoa baixar o aplicativo no celular, crie a conta e fazer uma solicitação e esperar a aprovação, não se preocupe, quem tem nome sujo também pode pedir, e normalmente com o cartão de crédito eles começaram a liberar um crédito de R$ 50,00 e se o cliente for um bom pagador, o limite vai aumentando.

Com a aprovação do seu cartão de débito e crédito, basta desbloquear para poder utilizar e usar todos os benefícios.

Como desbloquear o cartão Nubank?

Como citado acima, o Nubank é reconhecido pela sua praticidade e facilidade, ou seja, seja adolescente como idoso, ambos têm facilidade para entender e mexer no app. Com isso, o desbloqueio do cartão também é fácil, além de ser tudo feito pelo app.

Para te ajudar, segue esse passo e passo e faça agora mesmo:

1 passo – Entre no aplicativo Nubank

2 passo – Logo no ínicio da tela, clique em “Ativar Cartão”

3 passo – Digite os quatros últimos número do cartão (etapa por motivos de segurança)

4 passo – Feito isso clique em “Ativar meu cartão”

Prontinho! Após isso o seu cartão já estará desbloqueado e você irá poder utilizar os serviços para realizar suas compras. Viu como os passos do roxinho são simples? E a partir de agora você também está apto para realizar pagamentos via WhatsApp.

