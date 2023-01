Métodos para ter RENDA EXTRA no Nubank; 4 opções

Muitas vezes deixamos dinheiro acumulado na conta Nubank e mal sabemos que poderíamos usar isso para gerar mais dinheiro! Embora muitos não saibam, o Nubank oferece até 4 opções para gerar renda extra usando o dinheiro acumulado em conta-corrente ou apenas para usar o cartão de crédito! O ano ainda está começando e é o momento ideal para aproveitar as oportunidades e conseguir uma renda extra usando o Nubank.

Renda extra no Nubank

Quando se fala em renda extra, é importante que todos saibam que é necessário gastar! É necessário ter um pouco de dinheiro em conta e a partir daí, conseguir multiplicar o dinheiro através das opções disponibilizadas pelo Nubank.

Ter o cartão de crédito Nubank aprovado é fator importante para conseguir uma renda extra, mas não o único. Veja abaixo 4 opções de ações para conseguir uma renda extra usando o aplicativo financeiro Nubank.

Rendimento

O mais tranquilo de todos! O Nubank possui rendimento diário automático de 100% do CDI – porém, apenas para valores que ficam parados na conta-corrente por 30 dias ou mais. Portanto, para conseguir um pouco de lucro é necessário apenas deixar o dinheiro parado por 30 dias e esperar o retorno. Mas claro, não é lá essas coisas… para obter um pouco mais de lucro existem opções de 105% do CID, entretanto, não possui liquidez diária.

É importante estar atento a essa opção: visto que rendimentos com liquidez diária podem ser sacados a qualquer momento. Ademais, é necessário ficar atento aos prazos de resgate – podendo ser semanal, mensal e até anual.

Pontos

Através do Programa de Pontos do Nubank – O NuRewards é possível ganhar 01 ponto a cada R$ 1 real gasto no cartão de crédito da empresa. Visto que para ter acesso ao programa de pontos, é necessário desembolsar R$ 19,99 todos os meses. Entrementes, os pontos acumulados podem ser trocados posteriormente por viagens na Uber, compras em restaurantes, voos, milhas e até mesmo para reduzir valores da fatura do cartão.

Para usufruir é necessário ter em mãos o cartão de crédito Nubank – caso contrário, não é possível usá-lo através do cartão de débito do banco Nubank.

Cashback

Cashback está na moda! Com ele, é possível comprar em centenas de lojas parceiras do Nubank e conseguir dinheiro de volta rapidamente! Os valores são variados, de acordo com a empresa em si – entrementes, podem chegar a 25% de desconto! Ou seja, gasta R$ 1000 reais e recebe R$ 250 reais em cashback.

Embora muitos não conheçam ou pratiquem a modalidade, é muito recomendado e consegue garantir aos clientes ótimos descontos.

NuInvest

Muitos imaginam que para entrar no mercado financeiro é necessário instalar aplicativos gringos, mexer com gráficos e mais gráficos, etc. Entrementes, através do aplicativo do Nubank é possível começar no mundo dos investimentos de maneira rápida e segura. Tendo opções de ações, renda fixas e fundos imobiliários.

Através do suporte da equipe é possível conseguir um excelente retorno financeiro sabendo usar cada ação dentro do aplicativo.

E então, o que achou das maneiras de ganhar dinheiro com o Nubank?