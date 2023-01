Boa NOTÍCIA do Nubank! Aumentar limite ficou mais fácil em 2023

O sonho da maioria dos brasileiros é ter um cartão de crédito. Há quem diga: Se o seu salário é de R$ 2.000 e o seu cartão de crédito tem o limite de R$ 3.000, então o seu salário é de R$ 5.000. Claro, isso é apenas uma comparação acerca de quão valioso é ter um cartão de crédito. Por isso, em 2023, ficará mais fácil aumentar o limite do Cartão de Crédito do Nubank.

Como funciona o limite do Cartão de Crédito?

Uma das maiores frustrações que há é quando você recebe um cartão de crédito da empresa Nubank e quando vai olhar, se depara com um limite de apenas R$ 50, todavia, isso é temporário, com os hábitos corretos, em pouco tempo, é possível que o seu limite aumente bastante, claro, tudo isso só dependerá de você.

Vale salientar que a empresa usa um algoritmo para analisar cada cliente, portanto, o limite de crédito não aumenta de acordo com escolhas de um ‘humano’, mas sim, da análise de uma inteligência. Vários critérios são rigorosamente analisados, principalmente, o seu histórico financeiro e se o nome do usuário está em algum cadastro de proteção de crédito.

No momento que o usuário é aprovado pelo Nubank, é por conta que a maioria desses critérios estão ‘bons’. E você terá um limite prévio aprovado de crédito. E os pontos que mais foram analisados dizem respeito ao Score, comprovação de renda e se o nome está limpo na praça.

Como será possível aumentar o limite?

Portanto, agora que você já sabe como funciona essa questão do limite, chegou a hora de você adotar alguns novos hábitos a fim de conseguir aumentá-lo. Lembrando que tudo isso depende da confiança entre o usuário e o banco. Mas não é porque seu limite começou em R$ 50 que ele ficará assim para sempre.

Agora que você já tem um limite, por menor que seja, fique sempre atento para não ter o seu nome negativado, nos vários órgãos de proteção ao crédito que existem, a saber, Serasa e SPC. Outro fator importante é sempre pagar a fatura do cartão antes da data de vencimento, isso é bem visto pelo banco.

Como pedir o aumento?

Após adotar os bons hábitos indicados no artigo, chegou a tão sonhada hora de pedir o aumento. Para isso, basta entrar no aplicativo do banco, clicar na opção do Cartão de Crédito e depois em Ajustar Limite, feito isso, peça um aumento, coloque o valor que deseja e o motivo, eles irão analisar e enviar uma resposta em alguns segundos.

